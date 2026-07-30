Controlado un incendio de vegetación en un campo cosechado en Falces

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han controlado este jueves un incendio de vegetación que se ha declarado en un campo cosechado en Falces, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el incendio ha tenido lugar a las 9.28 horas. Se ha originado en una máquina empacadora en campo cosechado en la Cabaña de Toribio.

Al lugar han sido movilizados Bomberos Peralta y de Tafalla, brigada helitransportada, Guarderío de Medio Ambiente y Policía Foral. No hay personas afectadas.