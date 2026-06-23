Controlado un incendio de vegetación en Mendavia, sin personas afectadas

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han controlado esta pasada madrugada un incendio de vegetación en Mendavia, según han informado desde Sos Navarra. No hay personas afectadas.

Sos Navarra recibió el aviso del fuego este lunes a las 23.15 horas y ha quedado controlado a las 3.25 horas. Ha afectado a una zona de vegetación a la altura del kilómetro 89 de la carretera NA-134. Los bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de refresco.

Al lugar se han desplazado bomberos de los parques de Lodosa, Estella, Cordovilla, Logroño (en apoyo), así como agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.