Controlado un incendio en una zona de arbolado en el embalse El Ferial, en las Bardenas

Incendio de arbolado en el embalse El Ferial, en las Bardenas. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han dado por controlado un incendio declarado este viernes por la tarde en una zona de arbolado en el embalse El Ferial, en las Bardenas Reales.

Una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Castejón detectaron sobre las 20.25 horas una columna de humo en las inmediaciones del embalse. Una vez en el lugar pudieron comprobar que una zona de arbolado, situada dentro de un entorno agrícola, estaba en llamas, abarcando inicialmente una superficie aproximada de 0,5 hectáreas. Ante el riesgo de propagación hacia la masa forestal, se solicitó de forma urgente la intervención de los servicios de bomberos y el apoyo de medios aéreos.

A las 20.45 horas el dispositivo ya operaba sobre el terreno con el despliegue de dos helicópteros y tres equipos ligeros de bomberos, quienes iniciaron las labores de ataque directo al fuego. Sobre las 22.30 horas, el operativo dio el incendio como controlado pero no extinguido en su totalidad, han informado desde la Guardia Civil.

El balance provisional de la superficie afectada asciende a entre 4 y 5 hectáreas de arbolado, principalmente ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis).

Además, tres dotaciones de bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de refresco y vigilancia, centrándose específicamente en los tocones o "zocones" que aún permanecen humeantes, con el objetivo de asegurar el perímetro y evitar cualquier riesgo de reactivación.

La situación en el embalse El Ferial permanece bajo vigilancia por parte de las autoridades competentes. La Guardia Civil mantendrá el dispositivo de seguridad hasta que los servicios de extinción confirmen la total liquidación del fuego. Una vez finalizadas estas tareas, se procederá a la inspección técnica ocular para determinar el origen exacto del siniestro.

Ante este suceso, la Guardia Civil ha advertido de la "extrema fragilidad de nuestro entorno natural, especialmente en zonas de alta sensibilidad como las Bardenas Reales". Ha destacado que "es vital extremar la precaución: evite el uso de maquinaria agrícola en horas de máximo calor, no abandone residuos, especialmente vidrio y respete escrupulosamente las prohibiciones de uso de fuego en el medio natural". Asimismo, ha resaltado la importancia de llamar con rapidez al 112 o 062 ante cualquier atisbo de humo "para evitar que un conato se convierta en un incendio de grandes proporciones".