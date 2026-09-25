Controlado un incendio en una zona de arbolado en Urbasa

Incendio en una zona de arbolado en Urbasa. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido este viernes por la tarde con motivo de un incendio en una zona de arbolado de difícil acceso en la zona Marmol Harrobia, en Urbasa. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del fuego a las 14.52 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Alsasua y Estella, BHIF, dos helicóptero de extinción y la Policía Foral.

Los bomberos han conseguido dar el incendio por controlado y permanecen en el lugar realizando labores de remate y refresco.