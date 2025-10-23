Convocan paros y movilizaciones en Saint Gobain Abrasivos para "pedir alternativas al ERE", que afectaría a 42 personas

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de Saint Gobain Abrasivos (antigua NORTON), que se encuentra en el período de consultas para la negociación del ERE planteado por la dirección, ha convocado paros y movilizaciones en la empresa para "pedir alternativas" al ERE, que afectaría a 42 trabajadores.

En concreto, se han convocado paros de cuatro horas por turno (de 02 a 06 horas en el turno de noche, de 10 a 14 horas en el turno de la mañana y de 14 a 18 horas en el turno de tarde) durante 6 jornadas, coincidiendo con las reuniones con la empresa. Los próximos paros serán los días 29 de octubre y 6, 13 y 14 de noviembre, según han informado desde CCOO.

Además de los paros, el comité ha planteado movilizaciones. El próximo jueves, 30 de octubre, la plantilla realizará una marcha desde la rotonda de Decathlon, en Berriozar, hasta el Parlamento de Navarra, donde tendrá lugar una concentración coincidiendo con el Pleno. El comité no descarta convocar nuevas movilizaciones "si la negociación se enquista".

Según han relatado desde el comité, en las dos reuniones mantenidas el pasado 16 y 21 de octubre "la empresa rechazó la propuesta del comité de retirada del ERE y la petición de 6 meses para estudiar fórmulas de viabilidad como alternativa a los despidos".

Sin embargo, la dirección de la empresa "pretende seguir adelante con el ERE que afectaría a 42 personas, y ya lo ha presentado en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra".

La parte social "rechaza la deslocalización de la producción de Berrioplano a otros centros de Europa" y considera que "las causas productivas que alega la empresa para presentar este ERE no implican necesariamente la extinción de 42 puestos de trabajo". "Se debe poner encima de la mesa un proyecto que apueste por la continuidad de la actividad industrial en Berrioplano y por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo", han reivindicado.