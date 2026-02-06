La coordinadora de ONGD de Navarra dice que el IV Plan de cooperación carece del "incremento presupuestario necesario"

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de ONGD de Navarra ha afirmado que el Gobierno foral "ha puesto sobre la mesa una propuesta de financiación" para el IV Plan Director de cooperación, que se halla "en fase de diseño", que "no se acerca al último acuerdo programático firmado por los socios de gobierno, ni recoge el incremento presupuestario anual necesario para cumplir con las políticas de cooperación que defiende".

En un comunicado, han destacado que "las posturas con el sector de las ONGD navarras están alejadas". Según han añadido, ayer jueves Contigo-Zurekin presentó una moción en el Parlamento que instaba al Gobierno foral a "incluir una senda presupuestaria para este plan que esté consensuada con la Coordinadora de ONGD de Navarra, de forma que asegure el desarrollo de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo".

Además, "se incluía un segundo punto que instaba a garantizar en los presupuestos generales la partida acordada anualmente de manera desvinculada de la financiación estructural del conjunto de políticas sociales". El primer punto fue aprobado, pero el segundo rechazado, y la Coordinadora de ONGD de Navarra ha "lamentado" que "no se hayan aprobado ambos".

En todo caso, "la aprobación del primero supone que los partidos que sustentan el Gobierno están de acuerdo en que se establezca una senda presupuestaria consensuada que se acerque lo más posible al 0,7% en 2030".

"Navarra se encuentra en una encrucijada que permitirá o no establecer políticas públicas comprometidas con la cooperación, en estos momentos se dispone de una partida similar a la de los años 2008-2010, pero con un presupuesto general de Navarra que se ha incrementado en 2.000 millones", han indicado.

A su juicio, el Gobierno de Navarra "no puede permitirse elaborar discursos vacíos que releguen la cooperación a un segundo plano, en estos momentos en los que se está trabajando sobre el futuro de la cooperación navarra, apostando por una acción más efectiva, más planificada y de mayor impacto".

"No se puede llenar de palabras un documento de tal relevancia sin acordar un presupuesto que garantice la viabilidad del plan y de la propuesta política y humana que éste encierra. La cooperación no es una moneda de cambio ni una concesión caritativa, sino un pilar del compromiso con los derechos humanos, la paz entre países y un mundo inclusivo, justo y sostenible", han reivindicado.

Según han subrayado, "cada euro destinado a la cooperación contribuye a prevenir conflictos, fortalecer capacidades de personas e instituciones, reducir desigualdades, evitar migraciones forzosas, mejorar e incluso salvar vidas". "No es gasto: es inversión en un futuro común. Es hora de reclamar tanto su relevancia como su renovación", han indicado.

Por ello, han realizado un llamamiento al Gobierno de Navarra "para que se retome el diálogo y se acuerde un incremento estable y progresivo hacia la consecución de este fin". "Con una financiación en 2026 del 0,4% y no del 0,45%, como afirma el Gobierno y que supondría 2,5 millones más, es necesario un nuevo acuerdo para el IV Plan Director", han manifestado.