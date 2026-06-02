Corella cuenta desde este martes con 11 nuevos apartamentos destinados a personas con discapacidad

La consejera Maeztu, el presidente de FADIR, Valentín Carranza, la presidenta Chivite, el alcalde de Corella, Gorka García, y el director general de FADIR, José Antonio Delgado - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asistido este martes en Corella a la inauguración de once nuevos apartamentos destinados a personas con discapacidad. El edificio está situado en el número 38 de la avenida Miguel Escudero Arévalo, y alberga cuatro apartamentos individuales y siete dobles, destinados a ser alojados en régimen de alquiler de acuerdo al modelo de Vivienda con Apoyo contemplado en la normativa foral.

El proyecto, cuya primera piedra se colocó en diciembre del pasado 2024, ha sido impulsado por la Fundación ADISCO Residencial (FADIR), y ha contado con una inversión de 2,5 millones de euros, de los que 440.000 han sido aportados por el Gobierno de Navarra y 135.000 por el Ayuntamiento de Corella.

Chivite ha reivindicado que la "integración real" de este colectivo "pasa necesariamente por facilitar su presencia en la vida comunitaria". Según ha señalado, eso significa "vivir en nuestros barrios, compartir espacios, participar en la actividad social, cultural y laboral de nuestros municipios y poder desarrollar un proyecto vital independiente, con los apoyos necesarios y desde el respeto absoluto a la autonomía personal". "Esta inversión pública refleja una prioridad clara: seguir avanzando hacia una Navarra más inclusiva, cohesionada y comprometida con los derechos de todas las personas", ha destacado.

Esta iniciativa ha permitido crear once apartamentos y 18 plazas residenciales adaptadas en la Ribera, lo que, como ha destacado Chivite, "ampliará los recursos existentes en la zona y acercará servicios fundamentales a las personas y familias que lo necesitan".

Ha añadido Chivite que se ha estado realizando un "importante esfuerzo" para ampliar las plazas residenciales específicas para personas con discapacidad en entornos comunitarios. Así, en la actualidad, en Navarra "contamos ya con 69 plazas distribuidas en cinco pisos propiedad del Gobierno de Navarra para personas con discapacidad intelectual que requieren apoyos de alta intensidad".

En la Ribera, además, "se han ido aumentando las plazas financiadas, hasta contar actualmente con 43 plazas concertadas en distintas viviendas". Se trata, en opinión de Chivite, de "un compromiso claro por seguir impulsando recursos residenciales más integrados, accesibles y centrados en la persona".

Durante su intervención, ha querido subrayado que esta clase de recursos se basa en un modelo "moderno, inclusivo y alineado con los valores que inspiran la nueva atención social y la Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad".

En el acto, ha estado acompañada por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, y por el alcalde de Corella, Gorka García, así como por el presidente de FADIR, Valentín Carranza, y el director general de la fundación, José Antonio Delgado. Asimismo, ha asistido también el arquitecto encargado de las nuevas viviendas, Agustín Fernández.

NUEVOS APARTAMENTOS EN CORELLA

Cada uno de los apartamentos individuales cuenta con una superficie de en torno a 35 metros cuadrados, mientras que en el caso de los apartamentos dobles se sitúa aproximadamente en 70.

Las viviendas están provistas de una zona de estar con espacio de cocina, un dormitorio y un baño, y cuentan además con servicios de cocina, sala de estar y comedor común y asistido, de manera que las personas residentes puedan llevar una vida independiente al tiempo que cuentan con los apoyos de necesarios.

Asimismo, los apartamentos dispondrán de la supervisión de una o un educador social, que, entre otras cuestiones, se encargará de la elaboración de un Plan de Atención Centrado en la Persona para cada uno de los y las residentes.

Realizarán de forma periódica también tareas de supervisión, "observando y detectando aquellos objetivos que se cumplen y aquellos que se pueden mejorar o cambiar, tomando como base las necesidades de cada persona y buscando siempre el desarrollo personal de la misma y el fomento de la autonomía y la vida independiente".

ADISCO Y FUNDACIÓN ADISCO RESIDENCIAL

La Asociación de Personas con Discapacidad de Corella, ADISCO, se constituyó en el año 1996 para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad física e intelectual de Corella y Cintruénigo. Su primer proyecto fue un Centro Especial de Empleo que abrió sus puertas en 1997.

Para la generación del recurso inaugurado este martes, ADISCO creó la Fundación ADISCO Residencial (FADIR), teniendo como misión "mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias", especialmente las que son atendidas por el Centro Especial de Empleo de ADISCO.