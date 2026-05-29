Los corredores del Encierro no podrán permanecer en el ruedo de la Plaza de Toros antes de la llegada de los astados

Archivo - Imagen de archivo de un encierro de San Fermín - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Encierro se ha reunido este viernes y ha planteado dos novedades: se va a prohibir que las personas corredoras que acceden a la plaza de toros antes de la llegada de los astados permanezcan en el ruedo, para que no entorpezcan al resto y dejen espacio libre; y la hora para acceder al recorrido, que se realizará exclusivamente desde la Plaza Consistorial, pasa de las 7.15 a las 7.30 horas.

El bando de San Fermín recogerá estas dos novedades y el incumplimiento de las medidas supondrá la correspondiente multa, según han informado desde el Consistorio en una nota de prensa.

Presidido por el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso, este órgano consultivo que vela por conservar la esencia del Encierro y mejorar la seguridad de las personas corredoras y espectadoras se ha reunido a poco más de un mes del inicio de los Sanfermines para analizar diversas propuestas en torno a la carrera.

Otro de los temas tratados en la reunión ha sido la seguridad de los balcones y otros elementos de las fachadas que dan al recorrido, con motivo de "unas deficiencias detectadas este mes por técnicos municipales".

También se ha analizado otra propuesta de la Federación de Peñas para realizar una campaña institucional de sensibilización sobre el Encierro, con "mensajes sencillos y directos, con el fin de prevenir situaciones de peligro".

SEGURIDAD DE FACHADAS Y BALCONES QUE DAN AL RECORRIDO

En cuanto a la seguridad, una reciente inspección realizada por técnicos municipales en el mes de mayo ha detectado 39 balcones y elementos con algún tipo de deficiencia en inmuebles del recorrido del encierro.

Las inspecciones, tanto de balcones como de elementos de las fachadas, como barandillas o ménsulas, se han intensificado a raíz de una patología localizada en un inmueble de la Plaza del Castillo con fachada a la calle Estafeta.

Las revisiones las han realizado los técnicos desde la calle, sin acceder directamente a los edificios y se han documentado todas las deficiencias a través de fotografías.

El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con las personas propietarias de los inmuebles para informarles sobre la inspección realizada y las deficiencias detectadas.

Según establece el artículo 85 de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como el Bando de San Fermín, las personas propietarias o usuarias de los inmuebles son responsables de garantizar la seguridad de sus viviendas; en caso de no tener garantía absoluta de las condiciones de conservación y seguridad, se puede prohibir la utilización del balcón.

En el mes de junio se va a volver a comprobar el estado de los balcones y otros elementos en el recorrido, algunos de los cuales ya han sido revisados y arreglados por sus propietarios. En caso de persistir alguna deficiencia, "se adoptarán medidas urgentes para corregirla".

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

En la Mesa del Encierro, la Federación de Peñas ha subrayado la necesidad de "reforzar las acciones de sensibilización sobre la seguridad y los riesgos del Encierro, sobre todo, en fechas cercanas a la celebración de las fiestas y en las horas previas al encierro, de forma que se minimicen comportamientos inadecuados".

La Federación plantea una campaña institucional "basada en mensajes breves, directos y repetitivos, evitando enfoques sensacionalistas y la identificación o protagonismo de personas concretas".

Esta campaña se desarrollaría tanto en prensa escrita como en el ámbito audiovisual, en televisión y plataformas digitales, "con mensajes claros que muestren comportamientos inadecuados" en el Encierro, tales como tocar al animal, provocarlo, agarrarlo, cruzarse en su trayectoria o acercarse de forma indebida. Los textos que acompañen a estas imágenes "mantendrían en todo momento un tono serio e institucional".

La Mesa del Encierro está integrada por distintos colectivos relacionados con las fiestas, como la Casa de la Misericordia, la Federación Taurina de Navarra, DYA, Cruz Roja y Emergencias del Gobierno de Navarra, además de corredores, pastores, la Federación de Peñas y grupos municipales.