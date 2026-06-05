El CPEIP Buztintxuri será el protagonista del primer 'Txupinazo Txiki' de la historia de los Sanfermines

Trabajo ganador. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colegio público de Educación Infantil y Primaria Buztintxuri, concretamente su aula de 4ºA, tendrá el honor de ser el centro educativo encargado de lanzar el primer 'Txupinazo Txiki' de los Sanfermines, una iniciativa con la que "se pretende dar mayor protagonismo a las y los más pequeños de la ciudad, reviviendo el momento más emblemático de las fiestas" coincidiendo con la celebración, el viernes 10 de julio, de su día en el programa festivo.

El paso siguiente, por parte del centro, será la designación de tres estudiantes que representarán a la clase durante el acto del 'Txupinazo Txiki'. Será el alumnado encargado de pronunciar el icónico 'Pamploneses, pamplonesas, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!', que dará inicio a una jornada única. Un privilegio que compartirán con el resto de la clase, que será invitada igualmente a la Casa Consistorial para vivir el momento.

En total, 24 clases de 4º y 5º de Educación Primaria, de diez centros públicos y concertados, han llegado a la fase de sorteo, una vez realizada la actividad didáctica que les ha permitido optar a la candidatura. Un proyecto que ha facilitado al alumnado repensar su ciudad, aportando ideas para convertirla en un lugar más agradable, accesible e integrador. Todo ha quedado plasmado en un trabajo gráfico que han presentado de forma conjunta con la candidatura, ha informado el Ayuntamiento.

La comisión encargada de la valoración de las propuestas, formada por la concejala delegada del área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe Gutiérrez; la coordinadora de Promoción y Prevención Comunitaria, Miriam Arregui San Martín; la responsable del Programa de Infancia, Familia y Mujer del área de Acción Social, Belén Minondo Verdu; y la pedagoga del área de Educación, Participación Ciudadana y Euskera, Irune Bengoechea Zazu, se reunió el pasado martes para revisar las propuestas y comprobar que cumplían los requisitos establecidos para participar en el 'Txupinazo Txiki'.

Todos los trabajos fueron valorados muy positivamente y se destacó sobre todo la implicación, esfuerzo, sensibilidad y creatividad de las y los niños en sus planteamientos para hacer de Pamplona un lugar mejor para vivir.

El sorteo que ha servido para seleccionar al centro se ha celebrado este viernes en la Casa Consistorial, y ha contado con la presencia de una letrada municipal. Después se ha acudido al centro ganador para comunicar la noticia lo que, como no podía ser de otra manera, ha sido acogido con alegría e ilusión por el alumnado y el personal docente, ha añadido el Ayuntamiento.

UN CHUPINAZO A LA MEDIDA DE SUS PROTAGONISTAS

El 'Txupinazo Txiki' quiere poner a los niños en el centro de la fiesta, ofreciéndoles la oportunidad de vivir y disfrutar de un momento especialmente pensado para ellos. La iniciativa pretende que la infancia participe de forma activa en las celebraciones y se sienta parte esencial de unas fiestas abiertas a todas las edades. El día 10 de julio se vivirá un momento único con guiños al chupinazo que acontece el día 6 de julio y a su característico procedimiento.

El acto dará comienzo a las 11.15 horas con la llegada de los tres alumnos seleccionados para el lanzamiento. Después de saludar al alcalde, subirán al tercer piso para atender a la prensa. A las 11.30 horas, se unirán el resto de sus compañeros. La salida de clarines y timbales, también txikis, dará paso al momento más emocionante del acto cuando, acompañados por el alcalde, protagonizarán el lanzamiento del cohete.

De forma previa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, un clásico de los actos infantiles de las fiestas, acompañada por las peñas txikis y los representantes más jóvenes de gaiteros, gaiteras y dantzaris, acudirán a la plaza para amenizar los momentos previos al 'Txupinazo Txiki'. Precisamente será la propia Comparsa la que "escoltará" a los gaiteros txikis, que abandonarán la plaza en kalejira hacia la calle Mayor, poniendo fin a un acto en cuya organización están colaborando, entre otras entidades, la Federación de Peñas de Pamplona, el grupo de Gaiteros Municipales y Nafarroako Dantzarien Biltzarra.

Teniendo en cuenta las especiales características de sus protagonistas, se establecerán también medidas de seguridad y sanitarias específicas.