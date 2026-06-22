Creada la primera unidad de accesibilidad del Ayuntamiento de Pamplona, que busca coordinar las acciones en esta materia

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PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este lunes la nueva unidad de accesibilidad, que nace con el objetivo de "coordinar todas las acciones en materia de accesibilidad municipales", y el Consejo de Accesibilidad Integral de la ciudad, que será la "herramienta clave para fomentar la participación en este ámbito".

Así lo ha indicado la responsable del servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, Alexia Canto, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio.

La estrategia de implantación del Plan de Accesibilidad en 2026 aporta ya un técnico municipal responsable del liderazgo técnico, tanto a nivel interno como externo y la tramitación del Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona. Del trabajo coordinado de la unidad de accesibilidad y el Consejo surgirá el plan operativo anual.

Este mismo lunes se inician los trámites para la redacción del reglamento del Consejo, cuya primera reunión tendrá lugar, previsiblemente, en el mes de noviembre. El periodo de participación de ciudadanía, entidades del tejido social y económico, técnicos municipales y del tejido institucional, así como autoridades municipales, estará abierto hasta el 3 de julio, en la dirección electrónica accesibilidad@pamplona.es.

El objetivo del Consejo de Accesibilidad es el de "generar un espacio de trabajo estable" para promover el análisis y la coproducción de políticas municipales entre los diferentes agentes del sector, ciudadanía, entidades del tejido social, entidades del tejido económico, técnicos municipales y técnicos del tejido institucional y las autoridades municipales, en torno a cuestiones relacionadas con accesibilidad integral.

SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2026, se han desarrollado diversas acciones, agrupadas en las seis líneas estratégicas que marca en Plan. La primera, Transversalidad y corresponsabilidad de la accesibilidad, incluye la creación del puesto de técnico de accesibilidad y el Consejo de Accesibilidad Integral, así como el Plan de Movilidad y Accesibilidad Turística de Pamplona, que atiende a espacios públicos, edificios, transporte y servicios desde el punto de vista de la experiencia turística.

Una segunda línea estratégica se encarga de garantizar la accesibilidad en el espacio público. En este ámbito destaca el Plan de Caminabilidad y el proyecto de mejora de la movilidad y accesibilidad de la plaza de los Fueros. En cuanto a la accesibilidad en los edificios de uso público, están incluidos los ascensores previsto en el centro escolar Amaiur y en la calle Calderería, con una inversión de 160.000 euros y 250.000 euros, respectivamente. También es referencia el EspacioSanFermIN! Espazioa, inaugurado en junio de 2024, concebido como centro de experiencias e información turística con enfoque inclusivo.

En el apartado de accesibilidad en elementos del transporte público, se ha mejorado la accesibilidad de 48 paradas del transporte urbano comarcal, con una inversión de 588.225,53 euros. También se ha implementado la accesibilidad en las herramientas municipales de comunicación. En cuanto a los servicios municipales, dos convenios permiten a personas con discapacidad acceder a trámites con la administración y a programaciones festivas, como los Sanfermines.

En cuanto a la línea estratégica 5, 'Accesibilidad en los servicios municipales', se ha trabajado en la accesibilidad de los Foros de Barrio, que han terminado su décima ronda esta primavera, y que han permitido la participación activa de las personas con discapacidad auditiva a través de la persona intérprete de lengua de signos, el subtitulado y el bucle magnético.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La medida más relevante que está poniendo en marcha la unidad de Accesibilidad es la implantación del programa SVIsual en cinco servicios de atención a la ciudadanía. La integración de este programa permite acceder a los servicios municipales a las personas con discapacidad auditiva, a través del convenio suscrito con la Asociación de Personas Sordas de Navarra, ASORNA.

El servicio se ofrece en Policía Municipal (24 horas) y en la Oficina de Seguridad Ciudadana, Oficina de Atención Ciudadana en el Palacio del Condestable, Teléfono 010 - 948 420 100, Teléfono 092 - 948 420 640 y en la Oficina de Turismo.

La asociación Asorna pone a disposición de la ciudad el servicio de video-interpretación en lengua de signos española SVIsual, que permite a personas sordas y a personas oyentes comunicarse entre sí mediante la figura del video-intérprete de lengua de signos. SVIsual facilita a los usuarios la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas u oyentes.

El Ayuntamiento aporta los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar el proyecto, así como la instalación, en los equipos informáticos de los servicios, de la aplicación y las cámaras web que hacen posible el servicio. La implantación de SVIsual en las oficinas de atención a la ciudadanía tiene un coste de 3.000 euros por año.

Además, otro convenio firmado con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) promueve la participación de las personas con discapacidad y la comunicación de las actividades de las entidades integrantes de CERMIN, así como la difusión de la perspectiva de la discapacidad, la accesibilidad y el movimiento asociativo en el Ayuntamiento de Pamplona.

En lo relativo a las fiestas de San Fermín, se han implantado, desde 2024, medidas específicas para favorecer la accesibilidad universal de todas las personas a la programación oficial. CERMIN elabora un diagnóstico sobre accesibilidad a los espacios en los que se desarrolla la programación y de ahí parte una propuesta anual para la toma de medidas concretas que garanticen la accesibilidad universal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona incorpora las medidas técnica y económicamente viables. Tras las fiestas, CERMIN presenta un informe de valoración y, en su caso, de posibles mejoras de las medidas implantadas.