La crecida de los ríos Ega y Aragón provoca un pequeño repunte en el Ebro en Castejón algo superior a 1500 m3/s

PAMPLONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crecida de los ríos Ega y Aragón, aunque inferior a la del fin de semana, ha provocado un nuevo y pequeño repunte en el río Ebro en Castejón algo superior a 1500 m3/s, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En concreto, la crecida del Ebro atraviesa Gelsa (Zaragoza) con un caudal de entorno a 1.600 m3/s y quedará absorbida por el embalse de Mequinenza.

La segunda crecida del Ebro alcanzará la localidad navarra de Castejón al final de la jornada de este miércoles, si bien, ha indicado la CHE, es posible que no se genere un repunte de caudal en este aforo, sino que este se mantenga cercano a los 1500 m3/s hasta el jueves.

Del mismo modo, se mantendrán los caudales en todo el tramo aguas debajo de Castejón hasta Zaragoza, con valores oscilando entre los 1.300 y 1.500 m3/s hasta el viernes 20, día a partir del cual se empezará a apreciar una disminución de caudal más relevante.

Por último, ha añadido la CHE, las precipitaciones previstas para este jueves podrán volver a producir repuntes de caudal en los mismos afluentes del Ebro que los últimos días, pero de menor magnitud, por lo que apenas tendrán incidencia en la evolución de los caudales del Ebro de cara al sábado y domingo e inicios de la siguiente semana, cuando la tendencia del caudal, en líneas generales, será claramente descendente.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO ( https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro ), donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.