Cristina Ibarrola dice, tras el informe de la UCO sobre Cerdán, que "María Chivite no puede seguir de presidenta"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado este viernes, tras conocerse el informe patrimonial de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que "ante tal escándalo, María Chivite no puede seguir de presidenta ni un minuto más".
En un mensaje publicado en la red social X, Ibarrola ha indicado que "la UCO constata que Santos Cerdán se ha beneficiado económicamente de la adjudicación ilegal del túnel de Belate" e inciden en que "ante tal escándalo, María Chivite no puede seguir de presidenta ni un minuto más".
Según la UCO, Santos Cerdán tuvo 18.261 euros en "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" y "disfrutó" junto a su familia de 323.178 euros procedentes de Servinabar, la constructora en la que los investigadores le sitúan como socio del empresario Antxon Alonso.