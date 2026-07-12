Cruz Roja atiende a 42 personas tras el sexto encierro de los Sanfermines

Voluntarios Cruz Roja atienden a un corredor herido en el sexto encierro de los Sanfermines de 2026, protagonizado por toros de la ganadería La Palmosilla. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el sexto encierro de los Sanfermines 2026, un total de 42 personas han sido atendidas por Cruz Roja y siete han necesitado traslados a centros de urgencia.

Del total de atenciones, 24 han sido por curas, cinco por atenciones médicas, tres por pisadas, uno por herida por asta de toro, uno por lipotimia y tres por otros motivos. Cruz Roja ha realizado cinco traslados a centro médico, a los que se suman otros dos realizados por DYA.

La asistencia por asta de toro ha sido un puntazo en el codo derecho y ha sido tratada en la enfermería de Plaza de Toros, capacitada para atender este tipo de emergencias.

Durante el festejo de vaquillas, 18 personas han precisado atención sanitaria, ninguna de ellas ha necesitado traslado a centro de urgencias.

Por otro lado, durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha prestado 60 atenciones en las Unidad de Primera Atención (UPA) de la plaza de Recoletas, dos de las cuales necesitaron traslado a centros de urgencia. En la unidad de Vázquez de Mella se han realizado 44 atenciones, una de las cuales necesitó traslado a centro hospitalario.

En la vía pública han sido atendidas 38 personas, de las cuales 28 han sido trasladas a centros de urgencia y 45 en servicios preventivos, de los cuales 11 fueron traslados a centros médicos.