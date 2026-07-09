Cruz Roja atiende a 49 personas tras el encierro de Victoriano del Río

Voluntarios de Cruz Roja atienden a un corredor herido en el tercer encierro de los Sanfermines 2026. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
En el tercer encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por toros de la ganadería Victoriano del Río, un total de 49 personas han sido atendidas por Cruz Roja y nueve han necesitado traslados a centros de urgencia, una de ellas por herida con cuerno de toro.
Del total de atenciones, 17 han sido por atenciones médicas, 16 por curas, dos por lipotimia, uno por herida por cuerno de toro, una por esguince, una por luxación y dos por otros motivos, a lo que se une los nueve traslados a centro médico.
Durante el festejo de vaquillas, 22 personas han recibido atención sanitaria por parte de Cruz Roja, una de las cuales ha requerido traslado a centros de urgencias.
Por otro lado, durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha prestado 15 atenciones en la Unidad de Primera Atención de la plaza de Recoletas, una de las cuales necesitó traslado a centros de urgencia.
En la vía pública han sido atendidas seis personas, con igual número de traslados, mientras que en acontecimientos públicos se ha asistido a 30 personas, dos de las cuales han requerido traslados a centro hospitalario.