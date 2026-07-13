Cruz Roja atiende a 49 personas tras el séptimo encierro de los Sanfermines

Vista del alcalde de Pamplona al equipo de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el séptimo encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de Miura, un total de 49 personas han sido atendidas por Cruz Roja y cuatro han necesitado traslados a centros sanitarios.

Del total de atenciones, 29 han sido por curas, doce atenciones médicas, dos por luxaciones, una por esguince y dos por otros motivos, según ha informado la organización.

Durante el festejo de vaquillas, 19 personas han precisado atención sanitaria, ninguna de ellas ha necesitado traslado a centro de urgencias.

Por otro lado, durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha prestado 66 atenciones en las Unidades de Primera Atención (UPA), en concreto 43 en la plaza de Recoletas, cuatro de las cuales necesitaron traslado a centros de urgencia. En la unidad de Vázquez de Mella se han realizado 23 atenciones, cuatro de las cuales necesitaron traslado a centro de urgencias.

En la vía pública han sido atendidas 34 personas, de las cuales 26 han sido trasladadas a centros sanitarios y 38 en los servicios preventivos, de los cuales uno requirió traslado a centro médico.