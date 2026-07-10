Cruz Roja atiende a siete menores durante el Chupinazo txiki

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha asistido a siete menores durante el Chupinazo txiki de San Fermín 2026, celebrado este viernes, en tres de los cinco puestos que activó para esta actividad.

En el puesto de Santo Domingo se han realizado tres asistencias; en el atrio de la parroquia de San Saturnino, una; y tres en la Unidad de Primera Atención (UPA) de la plaza de Recoletas, dos de las cuales han requerido traslado a centro hospitalario.

Las atenciones realizadas han sido por heridas y traumatismos, según han informado desde Cruz Roja en un comunicado.