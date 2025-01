Cruz Roja entrega más de 280 juegos o juguetes a infancia en dificultad social de Navarra

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud ha distribuido, a través de la iniciativa 'Apadrina-amadrina una carta', más de 280 juegos y juguetes nuevos en Navarra, "no sexistas, no bélicos y educativos, promoviendo el juego saludable y enriquecedor" entre aquellas familias identificadas por los propios programas de Cruz Roja, con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, "que no tienen garantizado su derecho al juego".

En la iniciativa 'Apadrina-amadrina una carta' han colaborado empresas y el personal de Atecna. Brico-Depot, BSH Esquiroz y Huarte, Enhol, Eosol, Geiserpharma, Gigroup, Intor, Rockwool o Zabala Consulting, que han donado 238 juego y juguetes. El resto, 41 donaciones, han sido realizadas por particulares y personal de Cruz Roja Navarra.

Cada una de esas 279 personas recibieron, a través de Cruz Roja Juventud, un sobre donde encontraron además de la carta con el nombre, edad, y juego solicitado o alternativa, consejos para su adquisición. Posteriormente, e identificados con un código para cada regalo, hicieron sus entregas en las sedes de Cruz Roja Navarra y, posteriormente, distribuidas entre las familias solicitantes.

"Los juguetes no sólo son fuente de ocio para la infancia, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que tengan un juguete y el entorno entienda por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades", destaca la entidad en una nota de prensa.

La campaña de Cruz Roja Juventud 'Sus derechos en juego' ha incluido actividades de sensibilización y talleres sobre la importancia del juego realizados tanto a menores, como sus familias. Todo ello con el objetivo de "promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar". Para el asesoramiento sobre juguetes y juegos se ha contado con la colaboración de jugueterías especializadas de Pamplona como Eurekakids, Dideco y Kokea.