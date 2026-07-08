Cruz Roja realiza 45 atenciones en el segundo encierro de los Sanfermines

Voluntarios de Cruz Roja atienden a un corredor tras el segundo encierro de los Sanfermines 2026. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el segundo encierro de los Sanfermines 2026, Cruz Roja ha atendido 45 personas y una ha necesitado traslados a centros de urgencia por puntazo de cuerno de toro en brazo.

La gran mayoría de las atenciones (31) han sido por curas, seis por atenciones médicas, tres por pisadas, una esguince, una luxación y una por otro motivos. A ellos se suma el herido por asta de toro que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, detalla la entidad en una nota de prensa.

Por otro lado, durante el festejo de vaquillas 19 personas recibieron asistencia sanitaria de Cruz Roja, ninguna de las cuales requirió traslado a centros de salud.

Durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha realizado 44 atenciones en la Unidad de Primera Atención de Recoletas. En la vía pública han sido atendidas 55 personas, nueve de las cuales requirieron traslado.

VISITA DE LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha acudido este miércoles al desayuno organizado para el voluntariado del dispositivo del encierro en la sede de Cruz Roja, donde ha agradecido la labor que realizan durante los Sanfermines.

Chivite ha señalado que los sanitarios que participan en el dispositivo son quienes garantizan que, si ocurre cualquier incidente durante los encierros, "vamos a estar perfectamente atendidos". Además, ha bromeado al afirmar que espera que el personal sanitario siga "aburriéndose", debido al bajo número de asistencias que se registran hasta el momento, según destacan desde Cruz Roja.

Por su parte, Domínguez ha agradecido el esfuerzo del personal voluntario y el "sacrificio" que supone para sus familias su implicación en el dispositivo mientras la ciudad está de celebración. "Sé lo que cuesta. Es un sacrificio para vosotros, pero de alguna manera resulta compensable; también lo es para las familias y, por tanto, quiero agradecérselo", ha subrayado.

La consejera Jurío ha descrito su primera experiencia siguiendo el encierro desde el vallado como "impresionante". "Verlos a todos trabajando me ha parecido una labor extraordinaria, digna de agradecimiento y que nos aporta mucha tranquilidad", ha manifestado.