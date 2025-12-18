Cuarenta años de Navarra en la UE: apoyo a empresas, ayudas de la PAC o inversión para eficiencia energética

Archivo - Bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de Navarra en la Unión Europea, tras la adhesión de España a la UE en 1986, han dejado en la Comunidad foral apoyo a empresas para favorecer la competitividad regional, ayudas en el marco de Política Agrícola Común, inversiones para eficiencia energética, o medidas en la lucha contra el cambio climático.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40º aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".

DATOS DE LOS 40 AÑOS DE NAVARRA EN LA UE

Según el INE, en el año 1998 había en Navarra 1.872 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea. Ese mismo dato, en el año 2022 era de 19.878 personas, suponiendo un incremento con respecto a 1998 del 961,86%. Teniendo además en cuenta que, según el INE, la población de la comunidad en ese mismo año era de 664.117 personas, los ciudadanos con nacionalidad de algún país de la UE (excluyendo España) suponen el 2,9% de la población total de Navarra.

El turismo europeo tiene un peso significativo en Navarra, siendo Francia un mercado especialmente importante entre los turistas europeos que visitan la Comunidad. Así, durante los tres primeros trimestres de 2025, Navarra recibió 1.594.819 turistas que pernoctaron, de los cuales 553.066 (34,7%) fueron internacionales.

El gasto de los turistas internacionales durante el mismo periodo de 2025 alcanzó los 345,9 millones de euros, con los visitantes procedentes de Francia liderando el gasto, con 112,4 millones de euros. Durante 2024, el gasto fue de 400,1 millones de euros, con Francia liderando con 135,7 millones, el 34% del total. La mayor parte del turismo internacional que recibe Navarra es de origen europeo, principalmente de la vecina Francia, de Bélgica, Alemania e Italia.

Según datos del INE, para el año 2024, había en Navarra 85 matrimonios donde uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo.

Por otro lado, la movilidad laboral transfronteriza constituye un elemento clave para comprender las dinámicas económicas y sociales. La Eurorregión Nueva Aquitania-País Vasco-Navarra agrupa regiones fronterizas de Francia y España. Según el estudio de la Comisión Europea titulado Cross-Border Regional Labour Market Analysis - Spain & France, publicado en marzo de 2025, en 2020 esta región contaba con 8,7 millones de habitantes, de los cuales 1,4 millones vivían en las zonas transfronterizas de Pirineo Navarro, Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos. En esta zona, había 3.863 trabajadores transfronterizos, principalmente españoles que viven en Francia y cruzan a España para trabajar, motivados históricamente por el menor coste de la vivienda en Francia. En sentido contrario, solo 651 trabajadores se desplazan de Navarra y Gipuzkoa a Francia, principalmente en la construcción, atraídos por salarios más altos en este sector.

IMPACTO DE LA PAC

Desde su implantación, la Política Agrícola Común (PAC) se ha considerado fundamental para el desarrollo del sector agrícola en Navarra, proporcionando un mayor grado de sostenibilidad, estabilidad económica y modernización en el sector. En 2023, Navarra recibió más de 102 millones de euros en pagos directos de la PAC. Para 2025, más de 9.000 profesionales del sector agrario de la región empezaron a cobrar 62 millones de euros en anticipos.

LOS PROYECTOS

Entre los proyectos apoyados por la UE en Navarra, se encuentran el Plan Biziberri/Navarra Rehabilita, con una dotación de la UE de 70 millones, procedentes de los fondos Next Generation; Centaur, con una dotación de 4,9 millones para "la creación de herramientas avanzadas para prever los efectos del cambio climático en situaciones de emergencia y seguridad"; o el proyecto Poctefa Belaroaut, con un presupuesto de 3,2 millones, 2 procedentes de la UE, "una iniciativa enfocada a crear una estrategia conjunta entre el Refugio de Ángel Oloron en Belagua y el Refugio de L'Abérouat en Lescun (Pyreéneées Atlantiques) para el desarrollo de actividades dirigidas a la promoción y conservación del medio natural".

También está el proyecto Life Nadapta, con un presupuesto de 15,5 millones de los que 9,3 proceden de la UE. Su finalidad es "aumentar la resiliencia frente al cambio climático en Navarra mediante la intersectorialidad, sostenibilidad a largo plazo, participación y trabajo en redes, contribuyendo a la puesta en marcha de todas las acciones recogidas en la Hoja de Ruta de lucha frente al Cambio Climático". Y se ha destacado igualmente, entre otros proyectos, las ayudas a empresas para el desarrollo de proyectos de I+D+i, que cuentan con un presupuesto de 41,1 millones, 16,4 llegados de la UE, de los fondos Feder.