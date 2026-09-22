La cuarta edición de la Semana de la IA explorará del 19 al 23 de octubre el futuro de esta tecnología y sus "desafíos"

Presentación de la cuarta edición de la Semana de la IA - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Semana de la IA ofrecerá, del 19 al 23 de octubre, más de una decena de actividades que explorarán el futuro de esta tecnología además de "concienciar sobre las posibilidades y desafíos que presenta".

Impulsada por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y organizada por la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), incluye en su programación talleres, concursos y charlas divulgativas, además de un espacio dedicado a la investigación, y un desafío para estudiantes de la UPNA.

Las actividades se celebrarán en el campus de Arrosadía, en el Palacio del Condestable y en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra. Al igual que en ediciones anteriores, la mayoría de actos son de carácter divulgativo, dirigidas al público general y con entrada libre, aunque se ha reservado un día para la investigación en materia de inteligencia artificial y algunos talleres y concursos requieren inscripción previa.

El programa completo puede consultarse en la web de la UPNA, donde también será posible apuntarse a concursos y talleres.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, ha resaltado la importancia de "acercar el conocimiento a la ciudadanía", especialmente en una tecnología "que ha irrumpido en nuestras vidas abriéndonos un mundo de posibilidades pero que todavía desconocemos cómo descubrirlo de forma correcta y segura". "De eso trata precisamente esta Semana de la IA, de explorar, descubrir, y aprender de quienes más saben", ha subrayado.

El programa de esta edición se ha dividido en siete partes que abordan distintas temáticas: 'Entre humanos y máquinas', 'IA y el nuevo panorama laboral', 'Investigación en IA', 'UPNA-Tracasa Challenge', 'IA en directo', 'La IA en tus manos' (talleres) y 'Arte e IA'.

Asimismo, "dado el éxito de la primera edición", se ofrecerá un taller sobre IA dirigido a personas mayores de 55 años sin conocimientos previos, con el fin de que puedan tener una primera toma de contacto con esta tecnología.

También se incluyen nuevos talleres dedicados a la comunicación corporativa o los datos personales y un espacio dedicado al nuevo panorama laboral que abre la inteligencia artificial.

CHARLAS, DEBATES Y SESIONES CIENTÍFICAS

Los dos primeros días de la semana de la IA tendrán carácter divulgativo y entrada libre. En concreto, la inauguración tendrá lugar en el Palacio del Condestable el día 19 de octubre a las 18.30 horas, y en ella se contará con presencia institucional del Gobierno de Navarra, la UPNA, Tracasa y la propia cátedra.

Para comenzar, Christian Ayala, miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y R&D Technical Leader en Tracasa Instrumental, impartirá la charla 'Le dimos herramientas a la IA. ¿Qué podía salir mal?'.

Seguidamente, Pablo Lanillos, investigador del grupo de NeuroIA y Robótica del Centro de Neurociencias Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrecerá la sesión inaugural, bajo el título 'Yo, Robot: robots que se comportan como humanos y humanos que son como robots'.

Al día siguiente, a las 19 horas en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, la sesión estará dedicada al "nuevo panorama laboral que se abre con la irrupción de la IA". Para abordarla, tendrá lugar un debate con personas expertas sobre el tema: '¿Van a desaparecer los profesionales junior? Educación, empleo y aprendizaje en la era de la IA'.

En ella, tomarán la palabra Joan Tubau, economista, profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra, cofundador de Cardinal y creador del pódcast y la newsletter Kapital; César Arriaga, director del Departamento de Sistemas de Información Corporativos de Tracasa Instrumental; y Eva Rupérez, presidenta de la Subcomisión de Pediatría para la Formación Sanitaria Especializada del Hospital Universitario de Navarra.

El encuentro será moderado por Mónica Cortiñas Ugalde, vicerrectora de Calidad, Economía y Estrategia de la Universidad Pública de Navarra.

El miércoles 21 de octubre se dedicará, en la UPNA, a la inteligencia artificial desde un punto de vista científico y especializado.

La jornada comenzará a las 9.35 horas con la charla científica 'Towards general models for Earth Observation', a cargo de Sylvain Lobry, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en Université Paris Cité (laboratorio LIPADE).

Tras una sesión de píldoras de investigación y pósteres científicos, culmina la jornada de mañana la conferencia 'Explanation by default, fallible in practice: hallucinations and bias in Multimodal Foundation Models', que impartirá Stephan Alaniz, profesor de Visión por Computador en Télécom Paris, (Institut Polytechnique de París).

Por la tarde tendrá lugar el desafío UPNA-Tracasa Challenge 2026, al que pueden concurrir estudiantes de grado, máster y doctorado de la UPNA, con inscripción previa y en el que se pueden ganar distintos premios.

ARTE, CONCURSOS Y TALLERES

El jueves, día 22, la cita tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el palacio del Condestable y estará dedicada a las aplicaciones prácticas de la IA, que podrá probar el público de manera guiada con especialistas, y al arte con inteligencia artificial.

Incluirá una exposición de los trabajos presentados al concurso de arte e IA, en la que las personas asistentes podrán votar sus obras favoritas, y la jornada concluirá con la entrega de premios del concurso.

La semana concluirá el viernes día 23, a partir de las 17 horas, con una serie de talleres prácticos y simultáneos, uno de ellos dirigidos a personas con conocimientos de IA algo más avanzados y otros para público general.

La temática de los monográficos será la siguiente: 'IA generativa aplicada a la comunicación corporativa: del análisis de la información a la toma de decisiones' (Raquel Chocarro Eguaras y Miriam Alzate Barricarte, investigadoras en el área de comercialización e investigación de mercados en la UPNA); 'IA, datos personales y legalidad: qué podemos hacer y qué no' (Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano y Julen Llorens Espada, profesores e investigadores en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPNA); 'La IA no tiene edad: taller para mayores de 55 sin conocimientos previos', a cargo de Mikel Galar Idoate, catedrático de la UPNA y director de la Cátedra Tracasa Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; 'Crear para comprender: imágenes y vídeos con IA y claves para detectar lo sintético', que impartirá Iris Domínguez Catena, profesor e investigador en IA en la UPNA; y 'Más allá de ChatGPT: crea y conecta agentes de IA', a cargo de Javier Lasheras, machine learning engineer en Tracasa Instrumental.