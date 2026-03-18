Cuatro detenidos en relación con los incidentes en El Sadar en el partido Osasuna-Real Madrid

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cuatro personas por su presunta participación en los altercados producidos en el estadio de El Sadar el pasado día 21 de febrero después del partido Osasuna-Real Madrid.

Según ha indicado la Policía en un comunicado, los incidentes tuvieron lugar después de que la seguridad privada de Osasuna que presta servicio en los partidos de liga requiriera apoyo por "el ataque violento de un numeroso grupo de personas que trataban de evitar la identificación de un espectador que había lanzado una botella al campo poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando".

Ante esta actuación, ha añadido la Policía, la UIP de Policía Nacional entró en el estadio para "asegurar la integridad de los vigilantes de seguridad". A pesar de la presencia policial, ha relatado, "las personas que estaban intentando impedir la identificación referida no depusieron su actitud y atacaron a los agentes, teniendo estos que repeler dicha acción utilizando los medios a su disposición para reestablecer el orden".

A los cuatro se les imputa presunta participación en delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. La investigación sobre dichos incidentes sigue abierta. Pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 5 de los de Pamplona en funciones de guardia.