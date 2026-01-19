Cuatro heridos leves tras una colisión múltiple en Cordovilla

Colisión en Cordovilla. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado trasladadas la madrugada de este lunes tras colisionar cuatro vehículos en la A-15 en Cordovilla, según ha informado el Gobierno foral.

El centro de gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 5.39 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de tráfico de la Policía Foral.

El siniestro, una colisión múltiple con 4 vehículos implicados, se ha producido a la altura del kilómetro 84 de la A-15 (Autopista de Navarra), en el término municipal de Cordovilla (Galar).

Los servicios de emergencia han trasladado a 4 varones, de 44, 43, 39 y 28 años, todos ellos con contusiones con pronóstico leve, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

El carril derecho del sentido norte de la A-15 ha quedado cerrado al tráfico como consecuencia del siniestro. Efectivos de la Policía Foral han controlado la circulación en el lugar e instruyen las diligencias del siniestro.