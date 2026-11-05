Cuatro heridos leves tras una salida de vía en Viana

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas fueron trasladadas la noche de este miércoles tras sufrir una salida de vía en la NA-134, en Viana, según han informado desde el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió el aviso del siniestro a las 21.01 horas del miércoles y movilizó al lugar a efectivos de bomberos del parque de Lodosa, al equipo médico de la zona, dos ambulancias de soporte vital básico (una de ellas de SOS Rioja) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se produjo a la altura del punto kilométrico 94,9 de la carretera NA-134 (Eje del Ebro), en el término municipal de Viana, cuando un vehículo en el que circulaban cinco personas sufrió una salida de vía al esquivar a varios jabalíes y quedó detenido en un viñedo.

Los servicios de emergencia trasladaron a cuatro de los ocupantes al Hospital San Pedro de Logroño en ambulancias de soporte vital básico. Se trata de una mujer de 68 años con contusiones, una mujer de 54 años con contusiones, un hombre de 45 años con un golpe en la cabeza y un hombre de 69 años con contusiones, todos ellos con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.