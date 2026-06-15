Cuatro personas trasladadas tras colisionar un coche y una moto en Tafalla

Imagen del suceso. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración la noche del domingo tras colisionar un coche y una moto en Tafalla, según ha informado el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 20.35 horas de este domingo y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, dos ambulancias de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil.

El siniestro, la colisión de una motocicleta y un turismo, se produjo a la altura del punto kilométrico 36,9 de la carretera N-121, en Tafalla, en la rotonda de acceso a la autopista.

Los servicios de emergencia trasladaron a la Clínica San Miguel a un varón de 69 años, el conductor de la motocicleta, con policontusiones con pronóstico reservado. Tres mujeres, de 50, 53 y 60 años, fueron evacuadas al centro de salude de Tafalla con contusiones con pronóstico leve.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.