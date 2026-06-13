Cuatro personas trasladadas tras colisionar dos turismos en Lónguida

Imagen de los dos vehículos implicados en el siniestro - Policía Foral

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde de este sábado tras colisionar dos turismos en la NA-150, en Lónguida.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.56 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, un equipo médico de Aoiz, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 25,1 de la carretera NA-150, a la altura del concejo de Artajo, en el término municipal de Lónguida. Ha consistido en una colisión frontolateral entre dos turismos. Ninguno de los ocupantes de los vehículos se encontraba atrapado.

Los servicios de emergencia han trasladado a cuatro personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Una mujer de 60 años, conductora y única ocupante de uno de los vehículos, ha sido trasladada por la ambulancia medicalizada y ha quedado ingresada con policontusiones de pronóstico reservado.

Por otra parte, la ambulancia básica de bomberos ha realizado el traslado de las tres personas que viajaban en el otro vehículo implicado; una mujer de 54 años y dos varones de 61 y 16. Todos han quedado en observación para valorar posibles lesiones al haberse tratado de una colisión de alta energía.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.