Cuatro personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Azagra

Archivo - Imagen de la sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves la tarde de este miércoles tras colisionar dos vehículos en la carretera NA-134 en el término de Azagra.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.26 horas del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Azagra y patrullas de la Policía Foral. También se ha solicitado una ambulancia de soporte vital básico a SOS Rioja.

El siniestro ha consistido en una colisión frontolateral entre dos vehículos y se ha producido a la altura del kilómetro 43 de la carretera NA-134, según ha informado el Gobierno de Navarra

Como consecuencia de la colisión, tres personas han sido trasladadas al Hospital Reina Sofía de Tudela, todas ellas con pronóstico leve. Se trata de un varón de 56 años y una mujer de 51 años, ambos con contusión en el pecho, y un varón de 54 años con una contusión en el hombro. Además, la ambulancia básica de SOS Rioja ha realizado el traslado de una cuarta persona, de la que no se disponen datos, al Hospital de Calahorra.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.