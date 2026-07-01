Cultura impulsa la creación de la Mesa Navarra de la Jota como espacio de participación y colaboración

Concierto de jotas en San Fermín. - FOTOTECA TURISMO - FRANCIS VAQUERO

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana va a impulsar la creación de la Mesa Navarra de la Jota, un nuevo espacio de participación, diálogo y colaboración destinado a "reforzar la transmisión, el conocimiento, la práctica y la difusión de una de las manifestaciones culturales más representativas del patrimonio inmaterial de Navarra".

La iniciativa pretende reunir a joteras y joteros, grupos, asociaciones, escuelas de jota, agrupaciones, entidades locales, escuelas de música, especialistas y otros agentes vinculados a la jota para "compartir propuestas y reflexionar conjuntamente sobre los retos y oportunidades de futuro de esta expresión cultural de una manera global".

Entre las funciones de la Mesa se encontrarán en realizar un seguimiento periódico del estado de salvaguarda de la Jota Navarra como Bien de Interés Cultural Inmaterial, la identificación de necesidades y propuestas de actuación, el impulso de iniciativas de formación y transmisión, la promoción de acciones de difusión y documentación, el "fortalecimiento" de la colaboración entre agentes y el seguimiento de aquellas iniciativas de ámbito estatal e internacional relacionadas con la jota, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Con el objetivo de garantizar una amplia representación, la Dirección General de Cultura abrirá durante los próximos meses un proceso para que todas las personas y entidades interesadas puedan manifestar su voluntad de participar en este espacio. Desde este mismo momento, las personas interesadas pueden comunicar su interés mediante el envío de un correo electrónico a la dirección DG.Cultura.IPV@navarra.es, indicando su nombre y apellidos o, en su caso, la entidad, asociación, colectivo o institución a la que representan, así como una breve descripción de su vinculación con la jota.

La constitución de la Mesa Navarra de la jota está prevista a partir del mes de septiembre. Entre el otoño de 2026 y la primavera de 2027 se celebrarán varias sesiones de trabajo. Una vez finalizado este primer ciclo de trabajo, se valorarán los resultados obtenidos, así como la continuidad de la Mesa y las futuras líneas de actuación que pueda desarrollar como espacio estable de participación y colaboración en torno a la Jota Navarra. Contará con el apoyo de la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de Navarra que colaborará en las labores de coordinación y dinamización de este espacio participativo.

REUNIÓN DE LA UNESCO EN OTOÑO PARA VALORAR CANDIDATURAS

Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha resaltado la candidatura de la jota a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, impulsada por el Ministerio de Cultura y diversas comunidades autónomas. Esta candidatura tiene su origen en la declaración de la jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España en 2023, la máxima figura de reconocimiento prevista para el patrimonio cultural inmaterial en el ámbito estatal. La candidatura será examinada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO durante su 21.ª reunión, que se celebrará en Xiamen (China) entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026.

Navarra desempeñó "un papel destacado" en este proceso, tanto por haber reconocido previamente la Jota Navarra como Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2019 como por su participación activa en los trabajos de coordinación impulsados por el Ministerio de Cultura. Desde el inicio, la Comunidad foral defendió "una visión integradora de la jota como una manifestación cultural compartida por distintos territorios, pero con expresiones propias y diferenciadas que constituyen una parte esencial de la diversidad cultural de España".

La posible inclusión de la jota en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad "supondría un importante reconocimiento internacional para una manifestación cultural viva que continúa transmitiéndose gracias al trabajo de joteras y joteros, grupos, escuelas, asociaciones, agrupaciones y personas portadoras de la tradición", valoran desde el Ejecutivo foral.