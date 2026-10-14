Cultura se suma al Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial con la proyección de cuatro documentales

Archivo - Desfile del Cuerpo de Ciudad de Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 42ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2023 proclamó el 17 de octubre como el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. En 2026 el lema elegido es 'Las personas protegen el patrimonio vivo y enriquecen la diversidad cultural y la creatividad humana'. Para conmemorar esta tercera edición de la efeméride, el Servicio de Museos de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana se suma a esta celebración organizando una campaña de visibilización de este patrimonio vivo.

Desde el día 5 de octubre en el espacio urbano se visibiliza un spot realizado por la artista Myriam Cameros que quiere promover entre la ciudadanía esta reciente efeméride internacional, invitando a sumarse a quienes lo deseen al conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra en sus diversas manifestaciones.

Para ello, se ha programado una sesión de proyecciones audiovisuales el martes, 20 de octubre, a las 19.00 horas, en el Salón de actos del Museo de Navarra, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Se presentarán los cuatro documentales producidos en los últimos años por el Museo Etnológico de Navarra 'Julio Caro Baroja', con el fin de "hacer partícipe a toda la ciudadanía navarra de este rico patrimonio cultural aún desconocido por muchas personas", informan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En concreto, el programa se compone de los siguientes documentales: la marca de ganado del Valle de Erro (17'), la jota navarra (13'), el juego de laxoa (8') y el Cuerpo de Ciudad de Pamplona-Iruña (15'), todas ellas manifestaciones propias de Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra, las últimas tres declaradas Bien de Interés Cultural de la Comunidad foral. La proyección contará con una presentación a cargo de Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos, y de Mikel Ozkoidi, jefe del Negociado de Patrimonio Etnológico e Inmaterial, que expondrán el trabajo realizado con este patrimonio cultural desde las instituciones, los retos, el trabajo con las comunidades patrimoniales y la importancia de su difusión y conocimiento experto para que todas las personas puedan valorarlo, participar y disfrutarlo, garantizando de este modo su salvaguarda y transmisión.

Estas actividades pretenden sensibilizar a la ciudadanía sobre "su sobre papel preeminente en la salvaguardia y transmisión de este rico patrimonio cultural, así como para que las personas y comunidades reivindiquen este legado como parte de sus derechos culturales".