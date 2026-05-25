Curiel (PSN) espera que la redacción del proyecto ganador del concurso de los Caídos "sea una realidad" esta legislatura

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha esperado que la licitación del proyecto que resulte ganador del concurso para la transformación del Monumento a los Caídos, en Pamplona, en un futuro museo-memorial, se pueda "cerrar" durante esta legislatura. "Por lo menos, que la redacción del proyecto sea una realidad para poderlo continuar en la siguiente legislatura", ha indicado.

Así se ha pronunciado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación después de que se dieran a conocer los dos proyectos seleccionados por unanimidad por el jurado, 'Harriak Hitz' e 'Itzaletik Argira', como finalistas.

Preguntada sobre si el proyecto que resulte ganador se va a licitar en esta legislatura, ha afirmado que "el objetivo y la voluntad política, evidentemente, es que sea un acuerdo para poderlo llevar a cabo en esta legislatura", aunque "habrá que ver un poco técnicamente y cómo están las áreas".

Según Curiel, el Ayuntamiento de Pamplona tiene actualmente "muchísimos proyectos encima de la mesa", como Paseo de Sarasate, la rotonda de San Jorge, "y más necesidades que tienen que satisfacer los presupuestos de Pamplona, que no deja de ser también un acuerdo presupuestario". "Pero se tiene que cerrar en esta legislatura, por lo menos que la redacción del proyecto sea una realidad para poderlo continuar en la siguiente legislatura y donde el Partido Socialista creemos y sabemos que también estaremos muy presentes", ha manifestado.

Ha añadido Curiel que con la selección de los dos proyectos finalistas "seguimos dando pasos para avanzar en ese acuerdo político tan importante para resignificar" el monumento. Las dos propuestas, ha dicho, "van acorde a los criterios urbanísticos, pero también memorialísticos". "Dos proyectos que además han sido elegidos por unanimidad, que me parece importante resaltar. 'Harriak Hitz', donde la piedra es la gran protagonista, e 'Itzaletik Argira', donde el vidrio en este caso es el gran protagonista", ha apuntado.

Ahora, ha continuado, "es el momento de la participación ciudadana, el momento de que los vecinos y vecinas de Pamplona se impliquen y puedan aportar sus ideas a estos dos proyectos para seguir trabajando y continuando en cambiar el relato de ese edificio a través de la pedagogía, democratizarlo y que los vecinos y vecinas de Pamplona puedan saber lo que pasó para que no vuelva a ocurrir".

Asimismo, según Curiel, "es uno de los requisitos de ese diagnóstico del Plan de Convivencia", ya que los vecinos de Pamplona están "muy preocupados por el avance de los discursos de odio, por la polarización y por trabajar a través de las leyes de memoria democrática y de memoria histórica para frenar esos discursos de odio, esa polarización, incluso esos discursos franquistas que en ciertos foros volvemos a encontrar". "Por tanto, también se cumple esa exigencia del diagnóstico de convivencia", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que "el Partido Socialista estamos liderando la convivencia en esta ciudad". "Fuimos protagonistas también de ese acuerdo político y hoy se da un paso más para que esa resignificación sea una realidad", ha manifestado.

En respuesta a los periodistas, Curiel ha remarcado que "seguimos negociando todos los pasos que se están dando en este acuerdo, en este proceso de los Caídos, seguimos siendo protagonistas y seguimos acordando". "Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con que el proceso de participación se haga de esta manera que entendemos que es más viva. Los vecinos, más allá de poder elegir entre un proyecto u otro cerrado, pueden aportar a un proyecto u otro", ha subrayado.

Los proyectos seleccionados, ha dicho, "tienen mucha calidad arquitectónica y tienen mucha calidad técnica" que luego el Ayuntamiento "tiene que seguir trabajando", así como el Partido Socialista, "que también está presente en la Gerencia de Urbanismo" y que es "parte muy necesaria y muy protagonista de la ciudad". "Seguiremos trabajando, pero me parece que es un proceso de participación rico y muy interesante, sobre todo para este tipo de proyectos", ha apuntado.