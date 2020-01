DanZ, espacio de danza, comienza este miércoles en Civivox Iturrama

Publicado 07/01/2020 16:47:40 CET

PAMPLONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis espectáculos, uno de ellos dirigido a público infantil, conforman el ciclo DanZ, espacio de danza, que comienza este miércoles y se prolongará hasta el 18 de enero. Una cita ya tradicional en la programación de la red Civivox, que mostrará en esta ocasión diferentes creaciones de danza contemporánea de La Faktoría, la compañía Cielo Raso, Maduixa, la coreógrafa Canan Yücel Pekiçten o Dinamo Danza y Carmen Larraz.

Todas las funciones tendrán lugar en Civivox Iturrama con entradas al precio de 3 euros, que se pueden adquirir en el propio civivox o, de forma on-line, en www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es.

El ciclo lo abrirá este miércoles La Faktoría Internacional Choreographic Centre, un centro de creación y enseñanza profesionales de danza contemporánea ubicado en Noáin, que presentará el trabajo de su alumnado en una muestra experimental de sus 'Trabajos en proceso (cara B)'. La sesión comenzará a las 20 horas.

Se trata de presentar públicamente estos trabajos artísticos con la intención de interactuar con el público que, de este modo, se implica en el proceso creativo y expresivo. Una especie de ensayos artísticos con público asistente, que tendrá una sesión el miércoles 15, a la misma hora, con entradas al mismo precio, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La Faktoría, como centro de formación, tiene una línea de actividades que se basa, por un lado, en*clases, talleres y laboratorios con coreógrafos y docentes de referencia internacional que ofrecen una amplia diversidad de técnicas y miradas a la danza contemporánea; y por otro, se concibe como espacio y apoyo para la investigación y creación de propuestas creativas. Sus pilares de acción son la formación profesional, las residencias artísticas y los laboratorios de investigación. Está dirigida a estudiantes de más de 18 años que deseen dedicarse a la danza en un ámbito profesional y a la coreografía en su diversidad de posibilidades.

'PIEDRA': RESISTENCIA, CONQUISTA Y FRACASO

El jueves, a las 20 horas, la compañía vasca Cielo Raso propone 'Piedra', un espectáculo para tres intérpretes, que se concibe como un camino para explorar la resistencia, la conquista y el fracaso. "'Piedra' expresa la muerte, la pérdida, el dolor, la alegría y la vida, con la lucha entre dos colores: el negro y el rojo. Se inicia el ritual para liberar la tensión del camino de dolor, la liturgia se inicia de manera ascendente, utilizando la repetición de movimientos coordinados como salmos en las cuentas de un rosario físico, que se interrumpe en el momento de gloria, que levanta hasta los cielos del teatro lo negro que se arrastra", indica el Ayuntamiento.

Cielo Raso es una compañía de danza contemporánea creada en 2009. Dirigida por Igor Calonge, ha desarrollado más de una decena de espectáculos de danza de distintos formatos, "con un estilo propio que los hace identificables y un material físico genuino que parte de la búsqueda de un lenguaje propio". La compañía ha girado por España, Francia, Brasil, México, Argentina y Panamá. De manera continuada han seleccionado sus trabajos en diferentes redes de exhibición, plataformas, ferias y festivales como Danza a Escena, Circuito de Red de salas Alternativas de España, Catálogo Platea, dFERIA, Regards croisés, Fira Tàrrega, Cena Contemporânea (Brasil).

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

DanZ también dedica uno de sus espectáculos al público infantil. Será el del sábado 11 de enero, de la mano de la compañía Maduixa, que representará 'Lu', en doble sesión, a las 17 y a las 18.30 horas. Ese título, que en chino significa 'camino' introduce al público en la magia y la poesía de un mundo plástico, a partir de puntos, líneas y formas.

El montaje combina la danza, el ingenio, el audiovisual y las artes plásticas para hablar sobre el trabajo infantil, pero también sobre la fantasía, con la que se resiste la dureza de la vida cotidiana. Los personajes de esta pieza son dos niñas que se ven obligadas a trabajar en condiciones durísimas. Ellas, sin embargo, logran sobrevivir día tras día, quizás porque su mundo interior, el universo imaginario donde se refugian, les permite hacer frente al sufrimiento y la injusticia. Trabajan, pero también juegan. Y en sus juegos reflejan sus sueños y anhelos: un hogar y una familia.

Desde su fundación en 2004 en Sueca (Valencia), Maduixa elabora creaciones teatrales de calle y de sala para todos los públicos, con la intención de conjugar el teatro, la danza, las artes plásticas y las proyecciones audiovisuales. "La apuesta de Maduixa para hacer de cada producción una investigación dota a la compañía de un lenguaje propio que se entiende en todo el mundo", ha añadido.

En sus más de quince años de trayectoria profesional han actuado en lugares tan diversos como Corea, Noruega, Italia, Francia, Luxemburgo, Macao, Hong Kong, Guatemala o El Salvador. Sus montajes han recibido múltiples reconocimientos como varios Premios FETÉN, premios MAX o premios de las Artes Escénicas Valencianas, de la Mostra de Alcoi, Umore Azoka o Deventer Award.

El ciclo DanZ concluirá la semana que viene con dos espectáculos más. El jueves 16 de enero la bailarina y coreógrafa turca Canan Yücel Pekiçten presentará 'All about the heart', un montaje con una particular visión de tres personajes femeninos de conocidas óperas.

Para finalizar este espacio de danza en la red Civivox, Dinamo Danza y Carmen Larraz proponen para el sábado 18 de enero 'Electrical body (Working progress)', un proyecto que se inspira en algunas reflexiones del científico Nikola Tesla y que investiga, a través del movimiento, la belleza de las fuerzas energéticas que nos mantienen interrelacionados como seres vivos. Ambos espectáculos, a las 20 horas, en Civivox Iturrama, con entradas al precio de 3 euros.