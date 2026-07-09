David Bordes Santamaría, recibe el San Fermín de Oro del XXIV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales

Ganadores del XXIV Concurso de Fuegos Artificiales de Autor de los pasados Sanfermines. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha entregado este jueves los premios del XXIV Concurso de Fuegos Artificiales de Autor de los pasados Sanfermines. El diseñador David Bordes Santamaría ha recibido el San Fermín de Oro por su colección 'Akelarre', lanzada el 11 de julio del año pasado junto a la Pirotecnia Alpujarreña (Ugijar, Granada). El San Fermín de Oro está dotado con 5.000 euros, además de un trofeo que representa la imagen del santo con su báculo.

El jurado consideró la colección 'Akelarre' como "una propuesta sólida, de notable elegancia visual, que evidenció conocimiento del lenguaje pirotécnico y respeto por la narrativa del disparo". Se destacó "el trabajo técnicamente muy cuidado, con gran control del ritmo, alturas y sincronía. Se valoró especialmente "su dominio en la composición de fachadas completas, así como la combinación equilibrada de efectos clásicos y contemporáneos", señalan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona. Se destacaron, asimismo, "las soluciones innovadoras como el humo rojo iluminado desde el suelo".

Con 23 años el pasado 2025, David Bordes Santamaría ha sido el diseñador más joven en participar en el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Fermín.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron Saez, y miembros de la Corporación municipal han participado en este acto que ha tenido lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial y que reconoce las mejores colecciones pirotécnicas lanzadas en los Sanfermines 2025. A la entrega han acudido también representantes de las dos entidades patrocinadoras. Por parte de Eroski han acudido Anabel Zariquiegui, Diego Puente y Eder Mena; y, de Diario de Navarra, Itziar Unanua Oricain y Marta Pérez-Nievas Sanz.

El San Fermín de Plata, dotado con un trofeo y 3.000 euros, lo ha recibido Reyes Martí Miró por su 'Alea jacta est', junto a la Pirotecnia Martí SL (Burriana, Castellón), que se lanzó el 12 de julio. Por último, el San Fermín de Bronce lo ha ganado Manuel Cabrera Berral que diseñó el espectáculo 'Boreal' con la Pirotecnia Zaragozana que se disparó el 9 de julio. Este tercer puesto está dotado con 2.000 euros de premio y un trofeo.

El jurado ha estado presidido por la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki Unzu, con Mikel Pagola Erviti como director artístico. Como vocales, han actuado el director de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Íñigo Gómez Eguíluz, la artista Naroa Armendáriz, el especialista de la industria pirotécnica, Ricardo Caballer Estellés, y como secretario, el secretario técnico del área de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Víctor Piñero Larrasoaña.