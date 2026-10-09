Se debilita la confianza de los consumidores en Navarra en el tercer trimestre del año

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) muestra opiniones más pesimistas respecto al trimestre anterior y empeora en términos interanuales, según ha informado el Instituto Navarro de Estadística (Nastat).

Este deterioro de la confianza de los consumidores deriva del descenso de prácticamente todos sus componentes, fundamentalmente de las expectativas del mercado de trabajo y del momento de compra. Tan solo la situación económica actual y esperada del hogar reflejan una evolución más favorable.

Los índices de confianza de Europa y España reflejan opiniones más optimistas respecto del segundo trimestre de este año.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) muestra opiniones más pesimistas respecto al trimestre anterior, tras pasar de -14 a -16,9. Si se compara con el mismo trimestre del año anterior la confianza del consumidor muestra un decremento de 3,3 puntos.

Todos los componentes, salvo la situación económica esperada del hogar, reflejan opiniones menos favorables en relación con el trimestre anterior, siendo las expectativas sobre el mercado laboral la que presenta la mayor pérdida de confianza. En términos interanuales las expectativas de ahorro presentan la evolución más desfavorable.

Si se analiza el Índice de Confianza del Consumidor por sexo respecto al segundo trimestre de 2026, se observa una pérdida de confianza en ambos, siendo más acusada entre las mujeres que entre los hombres. Las mayores diferencias entre ambos sexos se observan en la situación económica esperada del hogar, donde en las mujeres se acentúa la pérdida de confianza y en los hombres se muestran señales de recuperación.

OTROS ÍNDICES

El Índice de Sentimiento de los Hogares se debilita y alcanza un valor de 71,3, tras el 73,3 estimado el trimestre anterior. En cuanto a sus componentes, destaca la mejora de la confianza respecto a la situación económica actual y esperada del hogar. En términos interanuales, todos los componentes reflejan opiniones más pesimistas, destacando la pérdida de confianza en el momento de compra.

El Índice de Expectativas Económicas, con un valor de -13,5, desciende 3,8 puntos respecto al segundo trimestre del 2026. Esta pérdida de confianza se refleja especialmente en las previsiones sobre el empleo, seguida de las expectativas de ahorro. En términos interanuales, el índice mejora 0,9 puntos. El optimismo reflejado en las expectativas de demanda compensa la pérdida de confianza en las previsiones sobre el nivel de precios y el ahorro.

El Índice de Probabilidad de Compra mejora en el tercer trimestre y se sitúa en 7,1 puntos, 0,7 superior al trimestre anterior. Todos los componentes, salvo la compra de cadena de televisión de pago que mantiene mismo nivel, muestran un mayor dinamismo respecto al segundo trimestre del 2026. En términos interanuales, el índice aumenta 0,9 puntos, mostrando la compra de teléfono móvil, la evolución más positiva.

El Índice de Situación Económica Familiar refleja la evolución más desfavorable del trimestre y se sitúa en el 17,5, 4 puntos por debajo respecto al segundo trimestre de 2026. Esta pérdida de confianza se refleja en el deterioro de todos sus componentes, especialmente en las expectativas y valoración del ahorro. En términos interanuales el índice empeora 6,1 puntos mostrando la valoración del ahorro la evolución más desfavorable.