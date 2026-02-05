'Declara la guerra al hambre', lema elegido por Manos Unidas para la campaña de 2026

Presentación de la campaña de Manos Unidas. - IGLESIA DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La imagen de una niña y el lema 'Declara la guerra al hambre' es la apuesta de Manos Unidas para la campaña de este año 2026, que apuesta por la paz y el desarrollo como las mejores vías para combatir el hambre, al pobreza y la desigualdad. Mayte Fortún Pérez de Ciriza, delegada de Manos Unidas en Navarra; Juan Zabala Osés, vicario episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana; y María Dolores Martínez de la Ballina, misionera en Mozambique desde hace 18 años, han ofrecido este algunas pinceladas sobre la contribución de Manos Unidas a la lucha contra el hambre en el mundo.

"Por desgracia, vivimos en un mundo en conflicto -ha subrayado Mayte Fortún-. Actualmente, 78 países están inmersos en guerras y más de 700 millones de personas pasan hambre. Y el hambre es una forma de violencia que no hace ruido, no ocupa portadas, pero mata a personas y arrasa el futuro de los más desfavorecidos. Ante esta realidad, nos encontramos con que la inversión económica para construir y mantener la paz ha supuesto solo el 0,5% del gasto militar, que se elevó hasta 2,7 billones de dólares".

La delegada en Navarra ha recordado que Manos Unidas "lleva 67 años luchando contra el hambre, la pobreza y la desigualdad" y que la paz exige "educación para la convivencia, instituciones democráticas estables y justicia social y económica". Ha agradecido la solidaridad de la sociedad, "que permitió recaudar 51,1 millones de euros en España en el año 2024 -último ejercicio auditado-, y el 83,5% de esa cantidad provino del sector privado". De esa cantidad, 48 millones se destinaron a financiar proyectos de desarrollo y el resto, a labores de sensibilización.

LOS DATOS DE NAVARRA

En Navarra la recaudación ascendió a 2.520.557 euros -788.517 procedentes del sector público y 1.732.040 euros, del sector privado-, lo que permitió la puesta en marcha de 17 proyectos, que se desarrollaron en Ghana, Tanzania, Honduras, India (2), Angola, Etiopía, Malawi, Mozambique, Colombia, R.D. Congo, Senegal, Togo (2) y Bolivia (3) y que facilitaron el acceso a la alimentación, el agua, la salud, la educación o promovieron el medio ambiente, los derechos de la mujer y la equidad los derechos humanos.

En 2025, un ejercicio aún pendiente de que culmine la auditoría que lleva a cabo Manos Unidas en todos sus proyectos, Manos Unidas Navarra llevó a cabo un total de 15. Y en este año se iniciarán otros cuatro proyectos, con aportaciones obtenidas a través de los socios y en las parroquias, en Haití, Paraguay, India y Etiopía, por un valor total de 258 383 euros.

COLECTA Y EUCARISTÍA

El vicario episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, Juan Zabala, ha puesto de manifiesto que "en una sociedad donde vivimos en la abundancia, Manos Unidas quiere ser una llamada a nuestra conciencia para que no nos olvidemos de otras personas cuya realidad socio-económica es mucho más vulnerable que la nuestra". "Ellos canalizan nuestra aportación económica, a través de diversos proyectos en América, África y Asia, para que hombres y mujeres tengan acceso al agua potable, a dispensarios de salud, escuelas, agricultura sostenible...".

Por ello, Zabala ha pedido generosidad a los fieles en la colecta que durante este fin de semana se va a llevar a cabo en todas las parroquias de Navarra y que se destinará íntegramente a Manos Unidas. "También os invito -ha subrayado- a la eucaristía que celebraremos este viernes, 6 de febrero, día del Ayuno Voluntario, a las ocho de la tarde en la parroquia de San Miguel de Pamplona, donde rezaremos por la paz, la justicia y el desarrollo integral de toda persona humana".

PROYECTO CENTROS KARIBU

La misionera María Dolores Martínez de la Ballina, perteneciente a la asociación Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI), casada y con tres hijos, ha ofrecido algunos detalles de su experiencia en la provincia de Nanpula, en Mozambique, a donde llegó hace dieciocho años. Desde 2023, y con el apoyo de Manos Unidas, está llevando a cabo el proyecto Centros Karibu, dedicados a la integración de niños desplazados debido a la guerra. "En estos centros -ha descrito- comparten un espacio seguro, reciben apoyo escolar, participan en actividades lúdicas y deportivas, reciben apoyo psicológico y seguimiento de salud y alimentación".

También, desde el pasado año, están desarrollando otro programa de formación para mujeres líderes de las zonas rurales. "Se trata de 150 mujeres que ocupan posiciones de referencia en sus comunidades y que reciben formación en técnicas de liderazgo, derechos humanos y legislación local, nutrición, salud de la mujer y educación financiera".

María Dolores Martínez ha agradecido el "imprescindible apoyo" de Manos Unidas, y "de todas las personas que contribuyen con su generosidad, que permite desarrollar estos proyectos en muchos países del mundo asolados por las guerras".