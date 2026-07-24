Se declara un incendio cerca de la A-68 en Tudela que se extiende a zona de arbolado

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia están trabajando para extinguir un incendio que se ha declarado este viernes en la cuneta de la autovía A-68, en el término de Tudela, y que se ha extendido a una zona de arbolado.

El aviso por el fuego se ha dado a las 15.27 horas. Se ha originado a la altura del kilómetro 86 de la A-68, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tudela, Peralta y Lodosa, brigada helitransportada, y helicóptero, además de medios de La Rioja (bomberos de Calahorra, Nájera y helicóptero), Guarderío de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.

No hay personas afectadas. Todos los medios están actuando en estos momentos en el lugar.