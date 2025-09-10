La Delegación del Gobierno en Navarra condena los asesinatos machistas cometidos en Sevilla y Barcelona - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha mantenido este miércoles un minuto de silencio como muestra de condena ante los nuevos asesinatos por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en Sevilla y Barcelona.

En el caso de Sevilla, según han informado desde la Delegación en una nota, se trata de una mujer de 47 años presuntamente asesinada por su pareja este domingo 7 de septiembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por su parte, la víctima de Barcelona es una mujer de 56 años, asesinada presuntamente por su cónyuge el pasado 25 de mayo. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 27 en 2025 y a 1.321 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha expresado su "más absoluta condena y rechazo ante estos asesinatos machistas" y ha trasladado su "apoyo a familiares y amistades de las víctimas". Además, ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.