La Delegación del Gobierno en Navarra condena los feminicidios por violencia de género en Asturias, Murcia y Málaga

Minuto de silencio ante la la Delegación del Gobierno en Navarra por los último feminicidios en Asturias, Murcia y Málaga. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha condenado los últimos feminicidios por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad en Asturias, Murcia y Málaga.

En Asturias, se trata de una mujer de 50 años que fue presuntamente asesinada por su expareja, de 49, el pasado 5 de agosto. La víctima tenía dos hijas menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En Murcia la víctima es una mujer de 44 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 38 años, también el pasado 5 de agosto. La víctima tenía una hija menor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, recuerdan desde la Delegación del Gobierno.

En el caso de la provincia de Málaga, la víctima es una mujer de 45 años que fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 21 de julio. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 36 en 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 26 en 2026 y a 536 desde 2013.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante estos asesinatos machistas y ha trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Asimismo, ha pedido "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.