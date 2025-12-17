La Delegación del Gobierno en Navarra condena los últimos asesinatos machistas, cometidos en Valencia y Tarragona - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha mantenido este miércoles un minuto de silencio como muestra de condena ante los nuevos asesinatos por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en Valencia y Tarragona.

En el caso de Valencia, según han informado desde la Delegación del Gobierno en una nota, se trata de una mujer de 48 años que falleció el pasado día 9 tras ser presuntamente agredida por su pareja el 6 de diciembre. La víctima era madre de cuatro hijos, todos ellos mayores de edad. No figuraban denuncias previas por violencia de género.

Por su parte, la víctima de Tarragona es una mujer de 36 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado 8 de septiembre de 2025. Tenía cuatro hijos menores de edad. No figuraban denuncias previas por violencia de género.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 47 en 2025 y a 1.342 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, los menores huérfanos por violencia de género ascienden a 35 en 2025 y 504 desde 2013.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha mostrado su "más absoluta condena y rechazo" ante estos asesinatos machistas y ha trasladado su "apoyo a familiares y amistades de las víctimas". También ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.