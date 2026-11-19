Minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en Navarra ante los últimos feminicidios por violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha mantenido este jueves un minuto de silencio como muestra de condena ante los últimos feminicidios por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en las provincias de Cuenca y Barcelona, en la Comunidad de Madrid y en Asturias.

En el caso de Cuenca, la víctima es una mujer de 37 años que fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 8 de octubre. Tenía dos hijas menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En la Comunidad de Madrid, se trata de mujer de 52 años, presuntamente asesinada por su pareja el pasado 20 de octubre. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El caso de Barcelona es el de una mujer de 38 años que fue presuntamente asesinada el pasado 28 de octubre. La víctima tenía un hijo y dos hijas menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La víctima de Asturias es una mujer de 30 años, presuntamente asesinada el pasado 12 de noviembre. Tenía dos hijos menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 45 en 2026 y a 1.386 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 37 en 2026 y a 547 desde 2013.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha trasladado su "más absoluta condena y rechazo" ante estos asesinatos machistas y ha trasladado "todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas". Ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.