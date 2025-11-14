Delegación del Gobierno en Navarra conmemora el 50º aniversario del fin de la dictadura con un diálogo sobre democracia

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha presentado este viernes el acto organizado con motivo de la conmemoración de los '50 años de España en Libertad', en colaboración con el Comisionado especial creado para el desarrollo de esta iniciativa y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Será el 20 de noviembre en Baluarte y consistirá en un diálogo intergeneracional en el que participarán personas del ámbito artístico y cultural como Helena Taberna, Benjamín Prado o Bob Pop.

El objetivo, según ha señalado en rueda de prensa, es "la conmemoración de este medio siglo de construcción de la democracia". "Lo que estamos celebrando a lo largo de este año es que en 1975, en un año de absoluta incertidumbre política, la sociedad española decidió apostar por la democracia y por la libertad, y decidió emprender un largo y complejo proceso de transformación en todos los ámbitos: política, institucional, social y económica. Una transformación que triunfó y que nos ha llevado a lo que hoy es España, un país libre, un país tolerante, un país abierto, un país avanzado e influyente", ha manifestado.

El acto, abierto a la ciudadanía previa solicitud de invitación y que tendrá lugar a las 18.30 horas, se plantea como "una reflexión acerca de cómo ha cambiado la sociedad en estos 50 años: desde la cultura hasta la música, la convivencia, la igualdad y la libertad en su sentido más amplio". "Será un evento vivo, participativo y emocional que combinará el diálogo con la cultura, con la música, como homenaje a los valores democráticos y al progreso colectivo", ha explicado Echeverría.

El eje central será un diálogo intergeneracional sobre "cómo entendemos hoy la democracia, cómo hemos llegado a este punto, y qué retos compartimos como sociedad". Y todo ello, ha señalado la delegada del Gobierno, "en un momento de tanta incertidumbre y de un auge de los movimientos extremistas en todo el mundo que hacen peligrar derechos y libertades ya conquistados".

En el diálogo intergeneracional participarán personas vinculadas al mundo de la cultura, el arte y la divulgación, como Helena Taberna, directora y guionista navarra; Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, escritor, guionista y creador audiovisual; Mariola Urrea, jurista, profesora de Derecho Internacional y experta en Gobernanza; Benjamín Prado, poeta, novelista y ensayista; o Leire Ruiz, actriz y creadora navarra. La parte musical del acto correrá a cargo del coro infantil Saudade. Las invitaciones se pueden solicitar de manera gratuita en el teléfono 948 979 155 o a través de un formulario online.

Según Echeverría, "queremos recordar así las ventajas de un sistema democrático en la medida en que la democracia ha sido el periodo de mayor estabilidad, prosperidad y libertad" de la historia reciente. También, ha continuado, "queremos recordar de dónde venimos para hacer más sostenible nuestro sistema democrático y poder pensar juntos y juntas y abrir un diálogo sobre un futuro de ampliación de derechos y libertades y no de recortes". "Y hasta aquí puedo contar, porque adelanto que habrá una sorpresa relevante,", ha comentado.

El acto girará en torno a "tres ejes fundamentales de pensamiento": qué cambió con el final de la dictadura y el camino hacia la democracia; lo que "hemos aprendido en cuanto a derechos, libertad y convivencia"; y una mirada al futuro. "En este momento de tanta incertidumbre y en el que están en auge movimientos extremistas en todo el mundo que hacen peligrar derechos y libertades ya conquistados consideramos que es importante reflexionar sobre el futuro de la democracia", ha subrayado.

Según Echeverría, "nos parece que es una buena oportunidad para reflexionar sobre qué país tenemos y qué país queremos, sobre la democracia que hemos construido y conquistado a lo largo de estos años, pero también sobre el desafío en un momento actual, complejo, en el que hay serias y reales amenazas sobre los derechos y libertades ya consolidados".