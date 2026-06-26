La delegación navarra en China visita el Instituto de Investigación de Sistemas de almacenamiento de energía de Hithium

Visita navarra al Instituto de Investigación de Sistemas de almacenamiento de energía de Hithium. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegación navarra desplazada a China esta última semana, en el marco de una misión institucional y empresarial para abrir vías de colaboración con el país asiático, ha tenido oportunidad de visitar este jueves en Shenzhen el Instituto de Investigación de Sistemas de la gigafactoría Hithium, empresa que invertirá en Navarra 400 millones de euros en una planta de baterías que prevé generar 700 empleos directos.

La comitiva, integrada por representantes de 12 empresas y centros tecnológicos de la Comunidad foral, ha estado encabezada por el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

El denominado Shenzhen System Research Institute, centro base de la compañía china ubicado en el distrito de Longhua, en la ciudad de Shenzhen, se dedica al desarrollo de aplicaciones terminales de almacenamiento de energía y funciona como polo de innovación abierta conectando investigación, empresas y talento del sector de nuevas energías.

Durante la visita, el consejero ha mantenido conversaciones con el director del Energy Storage Systems Research Institute de Hithium, Guan Wei. "Esta visita nos hace comprender por qué Hithium ha elegido Navarra. Tenemos complementariedades como los centros tecnológicos o proveedores locales que proporcionan todos los servicios que una planta como esta va a requerir. En definitiva, un ecosistema que hemos ido desarrollando en la Comunidad en las últimas décadas que ponemos a disposición de una empresa que es referencia en tecnología punta en todo el mundo", destaca el consejero en un comunicado del Gobierno de Navarra.

Empresas navarras como Gurpea Group, Luartechnology o NR Electrónica, que participan en la misión, han expresado también su interés de apoyar en el proceso de implantación de la fábrica en territorio foral. Desde Luartecnology buscan colaborar "a través de sinergias, adquiriendo sus celdas o contribuyendo al mantenimiento de sus instalaciones". Gurpea tiene voluntad de colaboración "en la instalación de las líneas de producción de la fábrica. Además de en ámbitos como la ingeniería, el mantenimiento y la instalación de plantas de autogeneración de nitrógeno en sus procesos de producción". Por su parte, NR Electrónica asegura "poder aportar su conocimiento en seguridad y control de accesos para la protección de las futuras instalaciones".

Esta visita forma parte de un programa en el que la delegación, compuesta por doce empresas y centros tecnológicos forales, ha podido visitar otras compañías como Meituan, el Yinxing Science and Technology Park o el Centro Nacional de Dispositivos Médicos.

Días antes, en la feria CISCE de Pekín, el consejero firmaba un Acuerdo de Entendimiento con la ciudad de Chonqing, desde donde se encuentra la gigafactoría de la empresa china Hithium. Ya durante esa sesión, el consejero aprovechó para poner en valor el "nexo de unión" entre territorios que suponía la firma de ese acuerdo y el avance del proyecto con Hithium. "Estos acuerdos no solo abren una oportunidad de inversión, sino que también son una oportunidad comercial para sectores como el agroalimentario, la salud, el digital, la construcción y el audiovisual, entre otros. Y todos ellos los tenemos en Navarra", afirmó.

Aparte del compromiso institucional, el desarrollo de la fábrica de baterías en Navarra se materializa en otras conversaciones formales. En este caso, el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) está ya inmerso en el proyecto: "Estamos hablando con Hithium con el objetivo de conseguir un acuerdo estable de cooperación en I+D y testeo de sistemas de almacenamiento de energía de alta potencia", así lo confirma Eduardo Aznar, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en CENER, que también ha participado en la visita en el centro de Shenzhen.

Ya en abril, con la firma del compromiso de inversión entre la empresa y el Gobierno foral, el consejero señalaba la "labor intensa" de más de tres años que se viene haciendo con "siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatro viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral".

La implantación de esta fábrica en territorio navarro supondrá 700 puestos de empleo nuevos, además de una inversión de alrededor de 400 millones de euros. Por su parte, y como ya se señaló también en la firma del compromiso, Navarra ofrecerá al proyecto sus servicios de ingeniería, sus centros tecnológicos, servicios industriales, captación, universidades y formación profesional.

CONTACTOS DE UNA MISIÓN QUE YA TIENE VISITA DE VUELTA

Además de este proyecto de inversión, durante esta semana, en las distintas visitas institucionales se ha llegado a diferentes acuerdos para seguir colaborando entre territorios.

Uno de ellos ha sido la propuesta 'One plan, three years', que el Gobierno de Navarra presentó en el Longhua International Cooperation Center ante representante del Gobierno del distrito chino.

Un plan que busca que la relación entre territorios -que se reafirmó con la firma del MOU el pasado enero- avance en la práctica y se materialice en cuatro pilares: gobernanza y marco institucional, promoción empresarial y comercial, cooperación tecnológica y de innovación y proyectos emblemáticos e inversiones.

Una propuesta que la contraparte china "vio con muy buenos ojos", por lo que ambas partes se emplazaron a "consolidar la relación" con una visita empresarial e institucional a Navarra cerrada para el próximo mes de junio de 2027.