Denunciados en 40 minutos 5 conductores que circulaban a 153, 172, 177, 179 y 184 km/h en la A-15 y la AP-15

Imágenes de los controles y de uno de los vehículos interceptados - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral ha registrado numerosas infracciones por exceso de velocidad en los dispositivos especiales activados por las unidades especialistas de las comisarías de Pamplona y Tudela para reforzar la seguridad vial durante el periodo estival, donde confluyen desplazamientos vacacionales y la celebración de numerosas fiestas patronales de Navarra.

Ayer lunes, en un control situado en la A-15 a su paso por Zizur Mayor, los agentes detectaron múltiples infracciones en un tramo limitado a 100 km/h. Según han informado desde el cuerpo policial, las acumulaciones de infracciones se produjeron "a pesar de que el radar se encontraba visible y junto a un vehículo policial rotulado con los destellantes encendidos".

Paralelamente, el Grupo de Radar de la comisaría de Tudela estableció un dispositivo de control en la Ribera, en la Autopista de Navarra (AP-15). En 40 minutos, los agentes denunciaron a cinco conductores que circulaban a altas velocidades: 153, 172, 177, 179 y 184 km/h. Además, dos de estos conductores arrojaron un resultado positivo en el test indiciario de drogas.

A la vista de estas conductas, desde Policía Foral se apela a la responsabilidad al volante y destaca que "el cumplimiento de los límites de velocidad salva vidas".

Asimismo, reitera que el consumo de sustancias estupefacientes multiplica el riesgo de accidentes y muestra una "tolerancia cero" ante conductas "que pongan en peligro a los demás usuarios de la vía".