Derechos Sociales destina 200.000 euros a subvencionar la figura de agentes de igualdad en los sindicatos

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra ha publicado, en el Boletín Oficial de Navarra, la convocatoria para subvencionar la figura de agentes de igualdad en las organizaciones sindicales. El Departamento otorgará 200.000 euros para "fomentar la igualdad de género en las empresas, reducir las desigualdades y evitar cualquier discriminación laboral".

La Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, establece que el Departamento competente en materia de empresa y trabajo fomentara en las empresas y organizaciones actuaciones de promoción de la igualdad, marco en el que surge la convocatoria de ayudas para fomentar la figura del Agente de Igualdad. Además, la norma fija, desde el año 2022, la obligatoriedad de que las empresas con más de 50 personas empleadas desarrollen su propio Plan de Igualdad.

El Gobierno de Navarra destaca que cada año son más las compañías que van desarrollando su propio plan, subiendo del 63% en 2024, al 70,7% actual. De las 479 empresas con obligatoriedad, 339 han desarrollado su Plan de Igualdad, a las que hay que sumar 104 empresas que lo han desarrollado de modo voluntario. De este modo, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo se va acercando al objetivo establecido en el Plan de Empleo 25-28 de alcanzar el objetivo de que la totalidad de las empresas obligadas a contar con un Plan de Igualdad lo tengan establecido.

FOMENTO DE AGENTES DE IGUALDAD

Podrán acogerse a estas ayudas las organizaciones sindicales que ostenten un 10% o más de representantes en empresas y administraciones públicas de navarra. Estas organizaciones deberán desarrollar actuaciones en materia de igualdad de género, entre las que se incluyen acciones dirigidas a la elaboración de diagnóstico de situación, sensibilización y asesoramiento e información, negociación de medidas de planes de igualdad o el apoyo y asesoramiento especializado de las personas que intervienen en la negociación.

La solicitud para acogerse a esta subvención se deberá de presentar de modo telemático a través de la ficha de trámite hasta el próximo 16 de junio. Junto con la solicitud será necesario presentar el proyecto de actuaciones previstas, un diagnóstico de las necesidades detectadas y las actividades de apoyo y asesoramiento de las personas que intervienen. Toda esta actividad se deberá desarrollar del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026.

El Departamento subvencionará los gastos de personal técnico experto, personal administrativo y los gastos de desplazamiento y manutención de dicho personal.