Desactivada la fase de pre-emergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra

Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra ha sido desactivada debido a la situación de "normalidad" tras las precipitaciones de estos días.

En concreto, según han informado desde SOS Navarra en su cuenta de X, la fase de pre-emergencia ha sido desactivada a las 9 horas de este martes "al darse las condiciones para la vuelta a la normalidad en el conjunto de la Comunidad foral".

Esta fase había sido activada a las 9.30 horas de ayer lunes "de acuerdo a la evolución del episodio de precipitaciones".