Desactivado el nivel 0 de emergencia por crecida del Arga en Pamplona

Crecida del río Arga a su paso por Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de las lluvias durante la jornada del sábado comienzan a remitir, lo que ha llevado a desactiva el nivel 0 de emergencia por la crecida del río Arga a su paso por Pamplona.

De esta manera, se vuelve al nivel de preemergencia, ha informado en sus redes sociales la Policía Municipal de Pamplona, que ha llamado a la ciudadanía a no acercarse a la orilla de los ríos ni acceder a paseos fluviales.

En estos momentos (9.13 horas) el Arga a su paso por la capital navarra lleva una altura de 1,71 metros y un caudal de 120,05 m3/s, con tendencia descendente. El río llegó su altura máxima a las 18.20 horas del sábado, con 2,27 metros, alcanzando un caudal de 226,22 m3/s.

Por su parte, se ha desactivado la preemergencia por la crecida del río Elorz a su paso por Pamplona. El caudal va bajando y la situación "vuelve a la normalidad", señalan desde la Policía Municipal, que insiste en no acercarse a la orilla del río.