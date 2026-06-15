Desalojadas dos viviendas en Gazólaz por un incendio en un campo de cereal

Archivo - Labores de extinción en un incendio, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos viviendas de Gazólaz han sido desalojadas de forma preventiva este lunes por la tarde debido a un incendio declarado en un campo de cereal sin cosechar en la Cendea de Olza.

Según ha informado el 112 SOS Navarra, el fuego se ha originado en torno a las 18.12 horas y en la zona sopla mucho viento. No hay personas afectadas.

En las labores de extinción intervienen bomberos de los parques de Cordovilla y Estella, brigada helitransportada (BHIF), tres helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y dos aviones de carga en tierra, además de guardas de Medio Ambiente. También se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

En estos momentos están trabajando en el lugar los medios aéreos y terrestres.