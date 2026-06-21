Desalojadas varias viviendas en Mañeru por un incendio que se extiende al monte

Incendio de una vivienda en Mañeru que se ha extendido al monte. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias viviendas en la localidad de Mañeru han sido desalojadas este domingo por la tarde debido al incendio de una de ellas que se ha extendido al monte.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 17.02 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por los bomberos de los parques de Estella y Cordovilla, cuatro helicóptero extinción, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil, un equipo médico de Puente la Reina y dos ambulancias en prevención.

El incendio se ha originado en un inmueble, ha afectado a dos viviendas y se han desalojado varias más cercanas. El incendio de la vivienda, que ya está controlado, se ha extendido posteriormente al monte.

A las 17.25 horas se ha cortado la A-12 (Autovía del Camino), entre sus kilómetros 24 y 26, en ambos sentidos, por el humo del incendio. La Policía Foral regula el tráfico y se han habilitado desvíos.

Los bomberos continúan interviniendo en el lugar para tratar de extinguir las llamas.