Desalojado un edificio en Burlada por un incendio en una bajera que ha afectado a un transformador

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PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una bajera de un edificio de la calle Basilio Armendáriz de Burlada que ha afectado a un transformador ha obligado este lunes a desalojar las viviendas del inmueble. No se han registrado personas heridas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el suceso se ha dado a las 19.14 horas. Han sido movilizados efectivos de Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, Policía Local, Policía Foral y técnicos de la compañía eléctrica.

Los bomberos han liberado a varias personas que habían quedado atrapadas en ascensores a causa del incendio del transformador. El suceso también ha dejado sin suministro eléctrico a varios portales cercanos.

La intervención ha finalizado a las 21.14 horas, si bien los técnicos de la compañía eléctrica continúan en el lugar para solucionar la incidencia.