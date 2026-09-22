Desarrollan un proyecto piloto de 'baños de bosque' con pacientes de pediatría del HUN

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Bienestar y Bosques (BiBos) ha desarrollado un proyecto piloto con pacientes de pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), que han participado en los llamados 'baños de bosque', tanto en la naturaleza como a través de la realidad virtual.

Responsables de esta iniciativa han presentado este martes en el HUN los resultados del proyecto 'BiBos 4.0. El bienestar a través de los bosques para todas las personas', desarrollado durante los dos últimos años con el objetivo de acercar los beneficios de los baños de bosque a pacientes de Pediatría y sus familias.

Según han explicado desde BiBos en una nota, los baños de bosque están considerados como una práctica de conexión con la naturaleza que promueve la salud y que tiene como objetivo mejorar el bienestar, aliviar el estrés y fomentar el reposo. Se basa en los principios de atención plena, la apertura de los sentidos a la atmósfera del bosque, disminuyendo la velocidad al caminar por el bosque, inhalando el aire del bosque y fomentando una conexión emocional con el paisaje.

El proyecto de BiBos ha desarrollado dos programas piloto: uno de baños de bosque en la naturaleza, en el que han participado diez familias, once pacientes y doce familiares, y otro de baños de bosque mediante realidad virtual, en el que han participado siete familias, ocho pacientes y siete familiares.

Durante el encuentro, el equipo de BiBos y profesionales del Hospital Universitario de Navarra han presentado el desarrollo y los resultados de ambos programas. Las profesionales del Servicio de Pediatría han compartido también su valoración y experiencia, fruto de su participación activa e implicación en el desarrollo del proyecto.

A partir de la experiencia, se ha realizado un estudio cuyos resultados sugieren que los baños de bosque mejoran significativamente la regulación del estado de ánimo en pacientes pediátricos y cuidadores frente a la evolución natural sin intervención.

La mejoría de los niños se ha correlacionado positivamente con la de sus cuidadores, y el entorno natural ha favorecido la recuperación de la fatiga de la atención, el descanso cognitivo y la relajación familiar.

La jornada ha permitido mostrar la experiencia de los participantes y reflexionar sobre las oportunidades que ofrecen los baños de bosque y la conexión con la naturaleza para promover el bienestar y complementar las actuaciones desarrolladas desde el ámbito de la salud.

El encuentro ha servido también para resaltar la colaboración entre los ámbitos sanitario y forestal y reflexionar sobre las oportunidades de futuro para seguir acercando los beneficios de los bosques y la naturaleza a diferentes personas y colectivos. El proyecto ha contado con el apoyo del Programa Innova, impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa.