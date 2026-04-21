Desarticulado un grupo criminal que estafó a empresarios en Navarra y Madrid mediante falsas inversiones

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil, en el marco de una investigación desarrollada por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la UOPJ de Navarra, ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a cometer estafas a empresarios mediante falsas operaciones de inversión y compraventa de empresas.

Según han informado desde la Guardia Civil, el grupo criminal ha llegado a estafar mediante falsas inversiones a un empresario navarro y a otra víctima en Madrid con un valor total de 390.000 euros.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 27 de junio de 2025 por dos empresarios navarros, socios de una empresa, quienes manifestaron haber sido víctimas de una estafa de 110.000 euros tras mantener varias reuniones con supuestos inversores interesados en adquirir su empresa.

Según los investigadores, el grupo contactaba con empresarios a través de correos electrónicos en los que simulaban representar a empresas inversoras extranjeras interesadas en adquirir compañías en España. Tras iniciar las negociaciones, los autores solicitaban el pago de una comisión previa para formalizar la operación.

Para comprobar la disponibilidad del dinero organizaban encuentros presenciales con las víctimas en establecimientos de alto nivel. Durante dichas reuniones, los investigados "aprovechaban momentos de distracción para sustituir el dinero por paquetes de papel del mismo tamaño, apoderándose de grandes cantidades sin que las víctimas lo detectaran en ese momento".

Para dificultar su identificación utilizaban documentación falsa, teléfonos asociados a identidades ficticias y cuentas de correo creadas específicamente para cada operación, además de modificar su apariencia mediante el uso de accesorios tras los encuentros con las víctimas.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Tras las primeras gestiones practicadas, los investigadores lograron reconstruir la ruta de huida de los presuntos autores mediante el análisis de diversas fuentes de información y dispositivos tecnológicos.

Estas pesquisas permitieron identificar el vehículo utilizado por el grupo, así como confirmar su salida inmediata del territorio nacional desde el Aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez con destino a Italia tras la comisión de los hechos delictivos en Navarra y Madrid.

Las pesquisas permitieron identificar el vehículo utilizado por los investigados, un turismo alquilado, así como varios alojamientos utilizados durante su estancia en España. Asimismo, se pudo constatar que los sospechosos abandonaron el país en un vuelo con destino a Roma tras la comisión de los hechos.

Paralelamente, se analizaron los movimientos bancarios de diversas cuentas vinculadas a los investigados, detectándose ingresos y transferencias por importes significativos que los investigadores relacionan con el dinero obtenido mediante las estafas.

Las investigaciones también permitieron vincular al grupo con otro hecho delictivo cometido en Madrid, en el que una víctima fue engañada mediante un procedimiento similar, logrando los autores sustraer 2.750 gramos de oro valorados en 280.653 euros en un hotel de lujo en Madrid.

DETENCIONES

Fruto de las gestiones practicadas, en fechas recientes fue detenido uno de los integrantes del grupo en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cuando se disponía a abandonar el territorio nacional con destino a Roma. Posteriormente, fue detenido otro de los investigados en un hotel de Leganés (Madrid).

Asimismo, se ha solicitado al Juzgado de Instrucción competente la emisión de tres Órdenes Europeas de Detención para otros integrantes del grupo que se encuentran en paradero desconocido.

De la investigación se desprende que el grupo estaba compuesto por cinco personas, que actuaban de forma coordinada y realizaban desplazamientos frecuentes entre distintos países europeos.

Los investigados utilizaban identidades falsas, empresas pantalla y líneas telefónicas asociadas a terceras personas para "dificultar las investigaciones policiales".

Las diligencias han sido instruidas por la Sección de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y han sido puestas a disposición del Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona/Iruña, Plaza nº 1.