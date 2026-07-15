Desciende un 4,75% el número de unidades familiares que percibieron la renta garantizada en 2025 en Navarra

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12.642 unidades familiares percibieron de media cada mes la Renta Garantizada durante 2025. En el conjunto del año, la prestación llegó a 15.962 unidades familiares distintas frente a las 16.758 de 2024, lo que supone 796 unidades menos, un descenso del 4,75%.

En total, en 2025 fueron beneficiarias de Renta Garantizada 32.672 personas: el 4,78% de la población navarra y el 29,19% de las personas que están en riesgo de pobreza, según los últimos datos de la estadística de renta de la población Navarra.

El informe anual sobre la Renta Garantizada elaborado por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobieerno de Navarra pone de manifiesto que la Renta Garantizada "continúa siendo uno de los principales instrumentos del sistema navarro de protección social, al asegurar unos ingresos mínimos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, al tiempo que favorece la inclusión social y laboral mediante itinerarios personalizados y medidas de activación para el empleo".

Del total de personas beneficiarias, el 53,5% fueron mujeres y el 46,5% hombres. Además, 11.708 eran menores de edad, lo que representa el 35,8% del total de personas protegidas por la prestación. Destaca que el 4,8% son mayores de 65, ya que hay personas jubiladas perceptoras de pensiones no contributivas que cobran renta garantizada como complemento.

En cuanto a las personas titulares de los expedientes, las mujeres continúan siendo mayoría, con el 57,5%. Respecto a la composición de los hogares, el 51,7% de las unidades familiares estaban integradas por una sola persona y el 83,1% tenían entre uno y tres miembros.

Asimismo, el 27,6% correspondían a familias monoparentales o monomarentales, uno de los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad económica.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Pamplona concentra el 40,8% de las unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada, seguida de la Comarca de Pamplona (21,6%), Tudela (15,5%), Estella-Lizarra (10,8%), Tafalla (6,2%), Navarra Noroeste (3,5%) y Navarra Noreste (1,5%).

Por zonas básicas y unidades de barrio destacan la Rochapea, el Servicio Social de Base de Tudela y Berriozar como los ámbitos con mayor número de hogares perceptores.

ACCESO AL EMPLEO

De las 10.740 personas beneficiarias disponibles para el empleo, 4.448, pertenecientes a 3.332 unidades familiares, fueron contratadas a lo largo de 2025, con un total de 10.993 contratos (una media de 2,47 contratos por persona). Suponen el 41% de las personas que estaban disponibles para el empleo.

De las personas en edad laboral en 2025, 20.396 en total, 9.656 no estaban disponibles para trabajar. Las razones más comunes por las que no se encuentran disponibles tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud o falta de red de apoyo para la conciliación familiar.

En cuanto al tiempo que las unidades familiares permanecen percibiendo la prestación, del total de las 15.962 unidades familiares que cobraron renta garantizada el pasado año, la mayoría, el 58% (9.389), permaneció en el programa durante menos de un año. Un 19,4% (3.108) tuvo una permanencia de entre uno y dos años, mientras que el 8,23% (1.314) permaneció entre dos y tres años.

Los periodos más largos fueron menos frecuentes: el 6,18% (986) permaneció entre tres y cuatro años, el 2,82% (450) entre cuatro y cinco años, y el 4,48% (715) supera los cinco años de permanencia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN

La gestión de la Renta Garantizada incorpora mecanismos permanentes de control y seguimiento. Durante 2025 se tramitaron 24.819 procedimientos ordinarios de seguimiento de expedientes, entre modificaciones, suspensiones y extinciones, además de 1.164 procedimientos específicos relacionados con reclamaciones, recursos y expedientes sancionadores.

En concreto, se resolvieron 17.715 modificaciones de expedientes, 3.409 suspensiones y 3.695 extinciones derivadas de cambios en las circunstancias personales, familiares o económicas de las personas beneficiarias. Asimismo, durante el año se tramitaron 924 reclamaciones, 170 recursos administrativos y 57 expedientes sancionadores.

Durante 2025 el Gobierno de Navarra destinó 108.851.064,95 euros al pago de la Renta Garantizada. El gasto fue un 2,3% inferior al registrado el año anterior, "en línea con la evolución descendente del número de unidades familiares beneficiarias".

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha señalado que "la Renta Garantizada es una medida de protección social que garantiza que la población cuente con los recursos e ingresos suficiente para tener una vida digna y acceder a la inclusión social".

"La prestación va más allá de ofrecer un mínimo de ingresos necesarios para acceder a bienes y servicios indispensables. Ofrece a las personas los apoyos profesionales necesarios, tanto sociales como laborales, para lograr su inclusión social. Con la Renta Garantizada se beneficia el conjunto de la ciudadanía. Es una política pública, y no se trata de un gasto sino de una inversión de justicia social", ha manifestado.